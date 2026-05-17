Lula: Trump sabe que sou melhor que Bolsonaro - Presidente brasileiro comenta encontro com Trump e política internacional

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, em entrevista ao The Washington Post, que Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, 'sabe' que ele é 'melhor que Bolsonaro'. Lula ainda relatou que usou do bom humor durante o encontro com Trump na Casa Branca, realizado no último dia 7 de maio, em Washington.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, em entrevista ao The Washington Post divulgada neste sábado (17), que Donald Trump , presidente dos Estados Unidos, 'sabe' que ele é 'melhor que Bolsonaro '.

O chefe do Executivo brasileiro ainda comentou sobre o último encontro entre eles na Casa Branca, além de temas da política internacional.

'Eu jamais pediria a Trump para não gostar de Bolsonaro. Esse é um problema dele. Não preciso fazer nenhum esforço para que ele saiba que sou melhor que Bolsonaro. Ele já sabe disso.

', Lula ainda relatou que usou do bom humor durante o encontro com Trump na Casa Branca, realizado no último dia 7 de maio, em Washington. Ao comentar sobre retratos do presidente americano expostos no local, o presidente brasileiro afirmou que 'não precisa fazer nenhum esforço para que ele saiba que sou melhor que Bolsonaro. Ele já sabe disso.

' Lula e Trump discutiram temas como tarifas comerciais, investimentos em minerais críticos e cooperação no combate ao crime organizado. Após a reunião, Trump classificou Lula como um presidente 'dinâmico' e afirmou que a 'Ao Washington Post, o petista ressaltou que sua estratégia diplomática é pautada pela defesa da soberania nacional e pela recusa em adotar uma postura submissa diante dos Estados Unidos.

'Quem abaixa a cabeça talvez não consiga erguê-la novamente. O Brasil tem muito orgulho do que é. Não precisamos nos curvar a ninguém', disse Lula. O presidente enfatizou ainda que mantém divergências com o líder dos Estados Unidos, mas afirmou que isso não compromete a relação entre os dois como chefes de Estado.

'Trump sabe que me oponho à guerra com o Irã, discordo de sua intervenção na Venezuela e condeno o genocídio que está acontecendo na Palestina. Mas minhas divergências políticas com Trump não interferem na minha relação com ele como chefe de Estado. O que eu quero é que ele trate o Brasil com respeito, entendendo que sou o presidente democraticamente eleito aqui', declarou o brasileiro





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