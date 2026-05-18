Lula Revisão Expectativas e Elevou Metas Inflacionárias

O governo Lula revisou a previsão de expansão econômica e a meta de inflação em 2026, apresentando um crescimento esperado de 2,3% do PIB e uma meta de inflação de 4,5% ao limite superior.

O governo Lula elevou sua expectativa de inflação para 2026, reduzindo o limite superior da meta estabelecida. A meta de inflação para 2026, depois da revisão, passa a ser de 4,5% ao contar com o limite superior.

Além disso, o Ministério da Fazenda manteve a previsão de crescimento de 2,3% do PIB em 2026. O relatório leva em consideração os seguintes fatores: a elevação da cotação do petróleo, o aumento da taxa de câmbio e as expectativas de juros mais altos. A revisão das projeções leva em consideração o desempenho econômico e a inflação acumulada em 12 meses, que avançou de 4,14% em março para 4,39%.

A equipe econômica espera que o desempenho econômico seja sustentado pela expansão dos setores de indústria e serviços, mesmo com a expectativa de desaceleração da agropecuária. A estimativa de crescimento para 2027 também foi mantida em 2,7%.

No entanto, monitora os efeitos do conflito no Oriente Médio sobre as expectativas de inflação de longo prazo. Petróleo a US$ 100 por guerra no Irã eleva apostas em pausa de cortes de Selic medida deve ser oficializada por meio de uma Medida Provisória e contará com participação do BNDES, como foi antecipado pela EXAM





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