Lula retoma uso de chapéu por recomendação médica após cirurgia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a usar chapéu em eventos públicos após a remoção de uma lesão cancerígena no couro cabeludo. A recomendação médica visa proteger a área em processo de cicatrização. O modelo escolhido é um Panamá da marca Sarquis by ABA.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva retomou o uso de chapéu s em eventos públicos seguindo recomendação médica, após a remoção de uma lesão cancerígena na cabeça.

O chapéu escolhido é um Panamá da marca Sarquis by ABA, utilizado tanto no lançamento do programa Desenrola 2.0 quanto no pronunciamento do Dia do Trabalhador. A necessidade do acessório decorre da recuperação de um carcinoma basocelular, o tipo mais comum de câncer de pele, causado pela exposição prolongada ao sol.

A dermatologista Cristina Abdala, responsável pela remoção da lesão, esclareceu que se trata de um problema localizado, com baixo risco de disseminação, e que o uso de curativos e chapéu visa proteger a área em processo de cicatrização, que deve levar cerca de um mês para ser concluída. O cardiologista Roberto Kalil Filho, médico do presidente, reforçou a importância da proteção solar durante o período de recuperação.

Este não é o primeiro episódio em que Lula recorre ao uso de chapéu durante suas atividades oficiais. Em 2024, após cirurgias decorrentes de uma queda no Palácio do Planalto, o presidente já havia utilizado o modelo Panamá para proteger a cabeça. A história do chapéu Panamá, apesar do nome, tem raízes no Equador, onde povos indígenas produziam o acessório com fibras de palha toquilla.

Sua popularidade global cresceu com a construção do Canal do Panamá, quando trabalhadores franceses e americanos adotaram o chapéu, levando-o para a Europa e os Estados Unidos. A imagem do então presidente americano Theodore Roosevelt usando o chapéu durante uma visita às obras do canal em 1906 contribuiu para sua divulgação. Posteriormente, na era de ouro de Hollywood, estrelas como Humphrey Bogart em 'Casablanca' ajudaram a consolidar o chapéu Panamá como um símbolo de elegância e sofisticação.

O chapéu Panamá transcende sua função prática de proteção solar, carregando consigo um significado cultural e social. Aliados políticos de Lula, como Eduardo Paes, também utilizam o acessório, que chegou a se tornar um símbolo de campanha em 2020. A professora Jo Souza, especialista em semiótica e negócios da moda, destaca que o chapéu Panamá transmite uma ideia de 'luxo descontraído', sendo leve, ideal para climas tropicais e possuindo uma elegância sofisticada.

No caso de Lula, a especialista sugere que o uso do chapéu pode estar relacionado ao fortalecimento da moda do sul global latino, representando um símbolo não oficial de conexão com o povo. A história do chapéu é rica e multifacetada, envolvendo figuras históricas como Getúlio Vargas e Santos Dumont, além de ícones da cultura como Tom Jobim, demonstrando sua capacidade de se adaptar e se manter relevante ao longo do tempo.

O chapéu Panamá, portanto, é mais do que um simples acessório; é um símbolo de história, cultura e estilo





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