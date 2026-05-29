Lula rejeita rotulagem de PCC e CV como terroristas pelos EUA e defende soberania nacional

Presidente Lula criticou a decisão americana de classificar facções criminosas brasileiras como terroristas, alegando risco à soberania e acusando membros da família Bolsonaro de buscar intervenção estrangeira.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva manifestou, nesta sexta‑feira (29/5), forte repulsa à decisão dos Estados Unidos de classificar as facções criminosas Primeiro Comando da Capital ( PCC ) e Comando Vermelho (CV) como organizações terroristas.

Em discurso realizado em Sergipe, Lula advertiu que o Brasil não aceitará ser tratado como "republiqueta" ou como um garoto que depende de imposições externas.

"A soberania nacional é inegociável. Quem define, classifica e combate o crime no Brasil são os brasileiros, por meio de nossas instituições, leis e forças de segurança", afirmou o chefe de Estado, ressaltando que a medida americana poderia abrir precedentes indesejáveis para intervenções militares sob a justificativa de combate ao terrorismo.

Lula enfatizou que, embora as facções sejam consideradas terroristas pelas comunidades afetadas - pois assolam famílias, bairros e cidades, privando a população de viver em segurança - elas não correspondem ao conceito de terrorismo internacional que os EUA pretendem aplicar.

"Eles são terroristas para o povo brasileiro, mas não são os terroristas que o Trump quer", declarou. O presidente lamentou a postura dos EUA, acusando alguns membros da família Bolsonaro de buscar apoio estrangeiro para interferir nos assuntos internos do país.

"É deplorável que figuras da família Bolsonaro viajem aos Estados Unidos para defender intervenção estrangeira, como fizeram no caso do tarifão, que trouxe graves prejuízos ao Brasil", condenou Lula, acusando-os de traição e manipulação política. No mesmo contexto, o governo brasileiro divulgou nota oficial apontando que a violência praticada pelas facções não se equipara às ações motivadas por ideologias, políticas ou religiosas que caracterizam o terrorismo internacional.

A nota também destacou que a classificação poderia comprometer a soberania ao criar espaço para ações militares americanas. Em resposta, o secretário de Estado americano Marco Rubio confirmou a designação dos grupos como terroristas, medida defendida há mais de um ano por parlamentares bolsonaristas, entre eles Eduardo Bolsonaro, que vive nos Estados Unidos.

O presidente Lula, entretanto, reforçou que o combate ao crime organizado deve acontecer dentro do território nacional, sem interferência externa, e que a entrega de supostos "terroristas brasileiros" residentes nos EUA não é a solução. Ele ainda alertou sobre o tráfico de armas contrabandeadas dos Estados Unidos para o Brasil, citando casos de empresários suspeitos de ligação com o PCC e de sonegação fiscal.

O debate sobre a classificação das facções como terroristas se arrasta há mais de um ano, dividido entre a defesa da soberania e a pressão de setores que buscam maior cooperação internacional contra o crime organizado





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