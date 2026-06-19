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Lula reforça responsabilidade fiscal e descarta aumento de impostos enquanto dólar sobe 2% e Ibovespa recua

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Lula reforça responsabilidade fiscal e descarta aumento de impostos enquanto dólar sobe 2% e Ibovespa recua
LulaPolítica FiscalDólar
📆6/19/2026 10:47 PM
📰valoreconomico
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Presidente Lula destaca que apenas ele e o ministro da Fazenda têm legitimidade para falar de economia, reafirma compromisso com responsabilidade fiscal e nega alterações cambiais ou elevação de tributos. O dólar encerra a semana em alta de {2%}, Ibovespa recua {1,6%} e juros futuros sobem 60 pontos‑base. Transferência de recursos federais para Minas Gerais ultrapassa R$ 10 bi, gerando críticas da oposição ao governo Lula. Dados de consumo de internet atingem 27,7 Tbps durante partida França × Senegal, equivalente : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que, no atual cenário econômico, apenas duas vozes são legítimas para discutir política fiscal : ele próprio, como "condutor da política econômica", e o ministro da Fazenda, que atua como seu "porta‑voz" na área.

Lula reiterou o compromisso do Partido dos Trabalhadores com a responsabilidade fiscal, descartando qualquer mudança nas regras cambiais e rejeitando a ideia de elevar a carga tributária sobre as empresas. Em suas palavras, "eficiência da produção não combina com aumento de carga tributária", reforçando que o governo buscará melhorar a produtividade e a competitividade sem onerar o setor produtivo.

Essa postura apareceu em meio a críticas de opositores que alegam falta de transparência nas decisões econômicas, mas o mandatário permanece firme ao destacar que a estabilidade macroeconômica é prioridade para garantir crescimento sustentável. Ao mesmo tempo, os indicadores financeiros mostraram forte volatilidade nas últimas sessões. O dólar encerrou a semana com alta de cerca de 2%, pressionando o Ibovespa, que recuou 1,6% no mesmo período.

O aumento dos juros futuros, que somou aproximadamente 60 pontos‑base nos trechos mais sensíveis da curva, refletiu a preocupação dos investidores com a inflação e a necessidade de ajustes na política monetária. Analistas apontam que esses movimentos são consequência da combinação entre a política cambial estabilizada anunciada pelo governo e a expectativa de que eventuais ajustes fiscais possam ser implementados de forma gradual, evitando choques bruscos ao mercado.

Em paralelo, surgiram notícias sobre a transferência de recursos federais para o estado de Minas Gerais. Segundo dados divulgados, a União enviou R$ 6,8 milhões para o estado em 2022; já na gestão atual, o volume ultrapassa a marca de R$ 10 bilhões, evidenciando a ênfase do governo federal em apoiar investimentos regionais.

Essas cifras foram alvo de críticas de figuras como o ex‑presidente Jair Bolsonaro e o ex‑governador Romeu Zema, que acusam o atual governo de usar os repasses como moeda de troca política. Contudo, a administração Lula defende que os recursos são destinados a projetos de infraestrutura, saúde e educação, alinhados ao plano de desenvolvimento nacional.

Essa disputa política acontece enquanto o país observa os reflexos econômicos dessas decisões nos indicadores de consumo de dados, que recentemente atingiram 27,7 terabits por segundo durante o jogo França × Senegal, volume que, se impresso, formaria uma pilha de papel vinte e duas vezes maior que o Monte Everest

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Lula Política Fiscal Dólar Ibovespa Transferência De Recursos Ministério Da Fazenda

 

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