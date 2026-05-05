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Lula reafirma confiança em Messias e discute futuro do AGU após rejeição no STF

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Lula reafirma confiança em Messias e discute futuro do AGU após rejeição no STF
LulaJorge MessiasSTF
📆5/5/2026 9:53 AM
📰CNNBrasil
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Após a rejeição de sua indicação ao STF, Jorge Messias se reuniu com o presidente Lula, que reafirmou sua confiança e avaliou diferentes cenários para o futuro do AGU, incluindo a possibilidade de assumir o Ministério da Justiça ou ser novamente indicado ao Supremo.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o advogado-geral da União, Jorge Messias , realizaram um encontro na noite de segunda-feira, 4 de março, em Brasília.

A reunião, detalhada por fontes próximas a ambos os lados, teve como principal objetivo a discussão sobre o futuro de Messias no governo federal. Lula expressou ao AGU sua total confiança, reiterando a importância de sua permanência na equipe ministerial. A conversa abordou o recente revés da indicação de Messias ao Supremo Tribunal Federal, onde sua nomeação foi rejeitada pelo Senado Federal após 132 anos de um episódio similar.

O presidente Lula e Jorge Messias analisaram minuciosamente o contexto político que levou à rejeição, identificando a atuação de opositores e a possível interferência do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, como fatores determinantes. Apesar do resultado negativo, a análise conjunta indicou que os senadores da oposição, em seus discursos, reconheceram a qualificação de Messias, atestando seu notável saber jurídico e reputação ilibada, requisitos constitucionais para a ocupação de uma vaga no STF.

A discussão também envolveu a possibilidade de Messias assumir outras funções importantes dentro do governo, como o comando do Ministério da Justiça, ou ser novamente considerado para uma indicação ao Supremo Tribunal Federal em um momento futuro. Lula ponderou diferentes cenários, buscando a melhor forma de aproveitar as habilidades e a experiência de Messias em prol da administração pública. A rejeição da indicação de Jorge Messias ao STF gerou repercussão no cenário jurídico e político nacional.

Uma associação de direitos humanos já entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal solicitando a anulação da sessão do Senado e a realização de uma nova votação, desta vez com voto aberto. Atualmente, o processo de votação de indicações para cargos de destaque, como o de ministro do STF, é realizado de forma secreta, o que impede a identificação do posicionamento individual de cada senador.

A falta de transparência no processo tem sido alvo de críticas, com defensores da votação aberta argumentando que ela aumentaria a responsabilidade dos senadores e fortaleceriam a democracia. A ausência de um ministro no STF, após a aposentadoria de Luís Roberto Barroso, tem impactado o funcionamento da Corte, que atualmente conta com apenas 10 ministros em sua composição.

O vice-presidente Geraldo Alckmin, em declarações públicas, confirmou que o presidente Lula está trabalhando na definição de um novo nome para a vaga no STF, lamentando a rejeição de Messias e ressaltando a importância de manter a composição completa da Corte para garantir a efetividade da Justiça. A escolha do novo ministro será um momento crucial para o governo Lula, que buscará indicar um profissional com perfil técnico e compromisso com a defesa dos direitos e garantias fundamentais.

O encontro entre Lula e Messias demonstra a importância que o presidente atribui à figura do advogado-geral da União e seu desejo de mantê-lo próximo ao centro das decisões do governo. A possibilidade de Messias assumir o Ministério da Justiça, por exemplo, seria uma forma de aproveitar sua expertise jurídica e sua capacidade de articulação política em um momento de desafios para a segurança pública e a defesa dos direitos humanos.

A indicação de Messias ao STF, apesar de não ter sido aprovada pelo Senado, evidenciou a confiança de Lula em seu trabalho e sua visão de um Judiciário mais diverso e representativo. A rejeição histórica da indicação, no entanto, expôs as dificuldades de Lula em construir uma base de apoio sólida no Congresso Nacional e a força da oposição, que se mobilizou para impedir a aprovação do nome escolhido pelo presidente.

A situação também levanta questionamentos sobre o processo de indicação e votação de ministros do STF, com a necessidade de aprimorar os mecanismos de transparência e participação da sociedade civil. A busca por um novo nome para a vaga no STF será um teste para a capacidade de Lula de dialogar com diferentes setores da sociedade e construir consensos em torno de temas relevantes para o país.

A decisão final deverá levar em consideração não apenas os critérios técnicos e jurídicos, mas também os aspectos políticos e sociais envolvidos na escolha de um ministro para o Supremo Tribunal Federal

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