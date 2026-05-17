Lula reafirma apoio a diálogo diplomático com os Estados Unidos e defende a retomada do embargo

Em entrevista ao The Washington Post, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) declarou que caso o governo de Donald Trump abra um canal de diálogo, sem impor condições, Cuba participará. Lula também reforçou a avaliação de que o governo cubano estaria disposto a negociar, desde que ocorra o diálogo entre as nações. Ao comentar a situação da Venezuela, Lula alertou Nicolás Maduro sobre a importância de realizar eleições com observação internacional para reforçar sua legitimidade.

Em entrevista ao The Washington Post , o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) declarou que caso o governo de Donald Trump abra um canal de diálogo, sem impor condições, Cuba participará.

Segundo Lula, o Brasil continua disposto a atuar como interlocutor em crises internacionais, mas ressaltou que a mediação depende da disposição das partes envolvidas, porque, para ele, 'só se pode mediar quando quem está no poder quer mediação.

' Durante encontro realizado neste mês na Casa Branca, Lula afirmou ter pedido a Trump que desse 'uma chance' a Cuba. Na entrevista ao The Washington Post, o petista reforçou a avaliação de que o governo cubano estaria disposto a negociar, desde que ocorra o diálogo entre as nações. Ao comentar a situação da Venezuela, Lula afirmou que alertou Nicolás Maduro sobre a importância de realizar eleições com observação internacional para reforçar sua legitimidade.

O chefe do Executivo brasileiro disse que falou com Maduro que eleições com monitoramento internacional fortaleceriam sua legitimidade caso vencesse.

'Mas Maduro não fez isso e, em vez disso, só aumentou as suspeitas depois. Algumas pessoas sabem que estão erradas e mesmo assim continuam fazendo a coisa errada.

', afirmou Lula. O embargado econômico imposto pelos Estados Unidos à ilha vigora há mais de seis décadas e segue sendo alvo de críticas de Lula, que defende a retomada do diálogo diplomático





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