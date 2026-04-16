Lula propõe jornada de 40 horas semanais e dois dias de descanso; especialistas debatem impactos e riscos de 'pejotização'

Projeto de Lei apresentado pelo Presidente Lula visa reduzir a jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais, com dois dias de descanso consecutivos e sem corte salarial. A proposta, que substitui a escala 6x1 pela 5x2, busca agilizar a tramitação no Congresso via PL em regime de urgência. Especialistas divergem sobre os impactos econômicos, alertando para aumento de custos e risco de pejotização, mas reconhecem benefícios para a saúde e produtividade dos trabalhadores. A escolha do PL é vista como mais ágil e flexível que uma PEC.

O Presidente Lula apresentou ao Congresso Nacional uma proposta legislativa com o objetivo de reformular a jornada de trabalho no país, substituindo o modelo 6x1 pela escala 5x2. Esta iniciativa visa reduzir a carga horária semanal de 44 para 40 horas, mantendo os salários inalterados e garantindo dois dias consecutivos de descanso.

A decisão de encaminhar a proposta como um Projeto de Lei (PL) em regime de urgência, em vez de uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) como inicialmente discutido na Câmara, é vista por especialistas como uma estratégia para agilizar a tramitação e conferir maior flexibilidade à legislação. Advogados trabalhistas concordam que um PL é o instrumento mais adequado, pois permite ajustes mais fáceis em comparação com uma PEC, que implicaria em uma alteração constitucional mais rígida e potencialmente mais demorada para alterações futuras. A proposta emenda a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e outras legislações específicas, buscando uniformizar as regras de jornada e descanso entre diversos setores da economia. Enquanto especialistas em direito trabalhista apontam que a Constituição estabelece limites máximos para a jornada, e não mínimos, a redução horária configuraria uma ampliação de um direito já previsto, tornando uma PEC desnecessária. O argumento é que a redução da jornada de trabalho é compatível com a Constituição, pois mantém o limite diário de 8 horas e altera o parâmetro semanal para 40 horas, ao mesmo tempo em que reforça o direito fundamental ao repouso e não suprime a negociação coletiva ou hipóteses de compensação e escalas especiais. A garantia de dois dias de descanso seguidos é vista como uma consequência lógica para os trabalhadores que cumprem jornada de 4 horas aos sábados, consolidando um benefício que visa melhorar a qualidade de vida e a saúde mental dos empregados. Contudo, a proposta não está isenta de debates e preocupações. Economistas alertam para possíveis impactos financeiros sobre as empresas, especialmente em setores de comércio e serviços, com a possibilidade de aumento de custos da mão de obra e pressão sobre os preços. Um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) estima um aumento médio de 7,84% nos custos de mão de obra com a redução da jornada, embora ressaltem que esse valor é absorvível pelas empresas, alinhado a reajustes de custos já observados, como os do salário mínimo. Um risco amplamente discutido é o avanço da pejotização, onde profissionais são contratados como pessoas jurídicas apesar de exercerem funções típicas de empregados com carteira assinada, uma forma de burlar os custos e direitos trabalhistas. O empresariado, em geral, demonstra ceticismo diante da mudança, temendo as implicações na operacionalização de seus negócios e na manutenção da competitividade. Em contrapartida, estudiosos do futuro do trabalho enfatizam os benefícios da redução da jornada para a saúde mental e a produtividade dos trabalhadores, custos que, segundo eles, ainda não são totalmente quantificados pelas pesquisas econômicas atuais, mas que representam um valor social e econômico significativo. A iniciativa Irineu, do jornal O Globo, visa trazer aplicações de inteligência artificial para os leitores, com toda a produção de conteúdo sendo supervisionada por jornalistas





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