Lula Propõe Fim da Escala 6x1 no Congresso em Regime de Urgência

O Presidente Lula enviou ao Congresso Nacional um projeto de lei em regime de urgência visando extinguir a escala de trabalho 6x1, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores e harmonizar as relações entre Executivo e Legislativo. A iniciativa, que tramitará em conjunto com uma PEC em andamento, enfrenta resistências de setores produtivos.

O Presidente Lula apresentou ao Congresso Nacional, nesta terça-feira, um projeto de lei que visa extinguir a escala de trabalho 6x1, um modelo em que os trabalhadores cumprem seis dias de trabalho por um de folga. A Casa Civil informou que o texto foi enviado em regime de urgência constitucional, o que acelera significativamente sua tramitação no Legislativo. Essa medida exige que a proposta seja votada em até 45 dias na Câmara dos Deputados, sob pena de travar a pauta de votações.

A íntegra do projeto ainda não foi divulgada integralmente. De acordo com declarações, a iniciativa busca proporcionar aos trabalhadores mais tempo livre, visando o bem-estar e a qualidade de vida. O objetivo é oferecer mais tempo para o convívio familiar, lazer e descanso, em um esforço para construir um país mais justo. Estudos do governo indicam que a implementação da mudança, sem redução salarial, pode resultar em um aumento de custos de aproximadamente 4,7%, mas não deve causar impactos significativos na economia em geral.

Paralelamente, a Câmara dos Deputados já tem em andamento uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que aborda o mesmo tema. O governo, ciente dessa situação, busca uma coordenação entre Executivo e Legislativo. O líder do governo na Câmara, em declarações, ressaltou a importância de dialogar para definir a tramitação da PEC e do projeto de lei, visando uma solução conjunta. O projeto do governo tem um caráter simbólico e político, representando um compromisso do Presidente com os trabalhadores e sua trajetória como sindicalista. Apesar disso, não houve sinalização de prioridade na tramitação do projeto em relação à PEC em andamento, indicando que a decisão sobre a tramitação conjunta será discutida com as lideranças do Congresso.

O encontro entre as partes ocorreu após divergências sobre o envio e o formato da proposta, em uma tentativa de harmonizar as ações do Executivo e do Legislativo. O ministro afirmou que a situação de instabilidade foi superada, com o Presidente Lula pedindo que as partes envolvidas chegassem a um consenso sobre a condução do projeto. A proposta em elaboração prevê a redução da jornada de trabalho sem que haja corte salarial, justificando a medida com o potencial aumento da produtividade. No Planalto, o assunto é visto como uma prioridade social do governo, com forte apelo popular, especialmente em um contexto pré-eleitoral.

Entretanto, a iniciativa do Executivo gerou desencontros com a Câmara. Em ocasiões anteriores, houve informações contraditórias sobre o envio de um novo texto, mas a situação foi posteriormente corrigida. A proposta de Emenda à Constituição que está em tramitação na Comissão de Constituição e Justiça também propõe a redução da jornada de trabalho e a adoção de modelos como o 5x2. A perspectiva é que a chegada de um projeto do Executivo não interrompa o andamento da PEC, o que aumenta a possibilidade de sobreposição entre as iniciativas.

Atualmente, a escala 6x1, que implica seis dias de trabalho e um de folga, é comum em setores como o comércio e serviços, e sua revisão tem mobilizado diferentes grupos no Congresso Nacional. Apesar de seu potencial apelo social, a proposta enfrenta resistência de setores produtivos, que alertam para o risco de aumento de custos e possíveis impactos na produtividade.





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