Lula promulga acordo Mercosul-União Europeia após 27 anos de negociação

O presidente Lula assinou o decreto que oficializa o acordo de comércio entre Mercosul e União Europeia, abrindo caminho para uma das maiores áreas de livre comércio do mundo. A implementação provisória no Brasil começa em 1º de maio.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva formalizou nesta terça-feira, 28 de maio, a ratificação do acordo de comércio entre o Mercosul e a União Europeia através da assinatura de um decreto presidencial.

Esta ação crucial encerra a fase interna de adequação do tratado à legislação brasileira, pavimentando o caminho para uma nova era nas relações comerciais entre os dois blocos. A implementação provisória do acordo no Brasil está prevista para começar em 1º de maio, permitindo a aplicação gradual de suas regras e abrindo novas oportunidades para o comércio bilateral.

A promulgação do acordo é o resultado de um longo e complexo processo de negociação que se estendeu por 27 anos, culminando na criação de uma das maiores áreas de livre comércio do mundo, com um potencial impacto significativo nas economias envolvidas. Durante a cerimônia de assinatura, o presidente Lula enfatizou a disparidade histórica nas relações comerciais, contrastando a rapidez com que acordos eram firmados no período colonial com as dificuldades encontradas quando países colonizados buscam afirmar sua autonomia e competitividade.

Ele ressaltou que o acordo foi alcançado com grande esforço e determinação, superando obstáculos e resistências de setores que temem a crescente influência do Brasil no mercado internacional. Lula também criticou a postura protecionista de alguns países, como os Estados Unidos sob a presidência de Donald Trump, e defendeu a importância de buscar novos parceiros comerciais para fortalecer a economia brasileira.

O presidente reafirmou a capacidade do Brasil de negociar em igualdade de condições com qualquer nação, desde que se valorize e respeite sua própria identidade e interesses. A ratificação do acordo representa um marco importante para o Brasil, que busca diversificar suas relações comerciais e reduzir sua dependência de mercados tradicionais. Este acordo abrangente envolve aproximadamente 720 milhões de pessoas e economias que somam mais de US$ 20 trilhões, prometendo transformar o cenário do comércio internacional.

No Brasil, espera-se que o acordo impulsione o comércio exterior através da redução gradual de tarifas de importação e exportação, facilitando o acesso de produtos brasileiros ao mercado europeu e, simultaneamente, abrindo o mercado brasileiro a bens e serviços europeus. A medida também deve estimular a concorrência e atrair investimentos para diversos setores da economia, impulsionando o crescimento e a inovação.

Apesar da resistência de alguns setores e países dentro da União Europeia, especialmente aqueles ligados à agricultura e preocupações ambientais, o acordo segue em direção à sua implementação provisória, com a expectativa de que a ratificação completa ocorra em breve. A aplicação inicial do acordo será feita de forma parcial, permitindo que as regras comerciais comecem a ser aplicadas enquanto o processo de ratificação completa ainda está em andamento nas instâncias europeias.

A aprovação do acordo foi uma prioridade para a presidência brasileira no Mercosul, e sua assinatura marca um avanço significativo nas relações comerciais entre os dois blocos





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