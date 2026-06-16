Lula pode ter reunião bilateral com Zelensky durante cúpula do G7 na França

Presidente brasileiro deveconfirmar participação na cúpula do G7 e pode se encontrar com líder ucraniano. Encontro ocorreria em meio a discussões sobre paz, segurança e apoio dos EUA à Ucrânia, além de temas como Irã e comércio internacional.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pode ter uma reunião bilateral com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky . O pedido de reunião partiu dos ucranianos, e interlocutores apontam que há disposição do presidente brasileiro de se encontrar com Zelensky , mas ainda não houve acerto de agenda entre os dois líderes.

Zelensky participou da reunião de abertura do G7 nesta terça-feira (16), que teve como tema a construção da paz e da segurança na Ucrânia e na Europa. Os aliados do G7 buscavam engajar novamente o presidente americano Donald Trump nas ações para ajudar a Ucrânia na guerra contra a Rússia. Em entrevista, Zelensky disse que o americano se mostrou disposto a colaborar na transferência de mísseis de defesa.

Além das questões ucranianas, a cúpula do G7 abordou outros temas internacionais de grande relevância. Após acordo, Trump prevê reabrir o Estreito de Ormuz até sexta-feira. A Suíça, por sua vez, se entrincheira para evitar quebra-quebra durante o G7 e avalia uma proposta chamada de "Brexit Suíço", que pode resultar no fim do acordo de livre circulação de pessoas com a União Europeia. A Suíça também suspendeu a exportação de armas para os EUA.

Em outro desdobramento, um vídeo circulou mostrando imagens de alvos sendo destruídos, com uma pontuação em recompensa pelas mortes causadas, levantando preocupações com a natureza das operações militares. A França, o Reino Unido e a Alemanha sinalizaram que podem atacar "na fonte" para destruir a capacidade do Irã de disparar mísseis. Auxiliares do presidente brasileiro defendem que o tema deve ser tratado de "maneira preventiva", para evitar que o Brasil entre na mira em futuros atos da Casa Branca.

A Rússia, por sua vez, utiliza um suposto acordo, vantajoso para si, para influenciar a negociação de paz. Especialistas avaliam que o acordo entre EUA e Irã adia temas centrais e é apenas um compromisso para manter negociações, sem resolver os impasses.

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que fará "tudo o que puder" para ajudar a encerrar a guerra após encontro com Zelensky na cúpula do G7, alertando para "sérias consequências" em caso de descumprimento do entendimento, que faz parte do acordo para acabar com a guerra. Paralelamente, a Copa do Mundo de 2026 teve início com as estreias de França, Argentina e Noruega nesta terça-feira (16), com horários, destaques e expectativas para cada confronto





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