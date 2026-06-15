Lula participates in G7 summit with bilateral meetings and trade negotiations

President Luiz Inácio Lula da Silva attends the G7 summit in France as a guest, engaging in bilateral meetings with Emmanuel Macron and other leaders to discuss trade, environmental cooperation, and international issues. The Brazilian government seeks to expand market access for products like beef and address disagreements over the Mercosur-EU agreement. Prospects of a meeting with Donald Trump are also under consideration.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está na França para participar da cúpula do G7 como convidado do presidente Emmanuel Macron . A agenda inclui uma série de reuniões bilaterais com chefes de Estado e de governo, com o objetivo de avançar em negociações comerciais, reforçar a articulação brasileira e discutir temas da conjuntura internacional, como os conflitos em curso.

O governo brasileiro trabalha com a possibilidade de um encontro entre Lula e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante a reunião, mas ainda não há uma agenda confirmada entre os dois líderes. No primeiro dia de atividades, Lula se reuniu com o anfitrião, Emmanuel Macron. Os dois presidentes mantêm boa relação política, com alinhamento em temas como meio ambiente, combate às mudanças climáticas e defesa do multilateralismo.

No entanto, há divergências importantes, especialmente em relação ao acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Macron se opõe ao tratado sob o argumento de que não oferece garantias suficientes para proteger os produtores rurais franceses. Essa posição contribuiu para a entrada em vigor de um veto europeu às importações de carne bovina brasileira, previsto para setembro, justificado por exigências sanitárias. O Brasil tenta reverter essa decisão.

Durante o encontro, que durou cerca de 40 minutos, os mandatários reforçaram a cooperação em defesa, particularmente no Programa de Desenvolvimento de Submarinos (PROSUB), e acordaram medidas para aprofundar a cooperação transfronteiriça entre a Guiana Francesa e o Amapá. Macron também reafirmou o interesse da França em apoiar os esforços brasileiros para a aquisição de supercomputadores, visando fortalecer a soberania digital do Brasil. Em outra reunião bilateral, Lula conversou com o presidente da Suíça, Guy Parmelin.

Os dois líderes destacaram a importância de fortalecer o comércio entre os países, com foco na ampliação das exportações brasileiras e no aprofundamento do acordo entre o Mercosul e a Associação Europeia de Livre Comércio (EFTA). A pauta também incluiu temas como transição energética, minerais críticos, biotecnologia, saúde e defesa. A lista de encontros é dinâmica e depende da disponibilidade das delegações durante a cúpula





g1 / 🏆 7. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Lula G7 Macron Comércio Mercosul UE Carne Bovina Trump

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Luiz Henrique é sincero sobre estreia do Brasil: 'Quando estou de titular'Após o final da estreia do Brasil na Copa do Mundo contra Marrocos neste sábado (13), Luiz Henrique falou em entrevista sobre o resultado.

Read more »

Lula abre 9 pontos à frente de Flávio Bolsonaro no 1º turno, aponta BTG/NexusO presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 9 pontos de vantagem em relação ao senador ...

Read more »

Lula abre 9 pontos à frente de Flávio Bolsonaro no 1º turno, aponta BTG/NexusO presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 9 pontos de vantagem em relação ao senador ...

Read more »

Lula lidera sobre Flávio, Zema, Caiado e Renan Santos no 2º turno, diz BTG/NexusO presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceria o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) em uma ...

Read more »