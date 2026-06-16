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Lula participa de foto oficial do G7 e cumprimenta líderes mundiais

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Lula participa de foto oficial do G7 e cumprimenta líderes mundiais
LulaG7Foto Oficial
📆6/16/2026 3:44 PM
📰Terranoticiasbr
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva marcou presença na foto oficial do G7 em Évian-les-Bains, cumprimentando líderes como António Costa e Keir Starmer. O encontro reúne as maiores economias do mundo e discute temas globais.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou da tradicional foto oficial dos líderes do G7 nesta terça-feira, em Évian-les-Bains, na França. O encontro reúne as sete maiores economias do mundo, e o Brasil, como país convidado, marcou presença nas discussões sobre temas globais.

Durante a cerimônia, Lula cumprimentou o primeiro-ministro português, António Costa, e o premier britânico, Keir Starmer, além do presidente do Egito, Abdel Fatah Al-Sisi. A movimentação foi registrada em vídeo e divulgada posteriormente. Em outro momento, o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi flagrado em conversa com o presidente da Coreia do Sul, Lee Jae-myung. A interação chamou a atenção por ocorrer em um contexto de tensões geopolíticas.

Na foto oficial, Lula posicionou-se à frente da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e ao lado do chanceler alemão, Friedrich Merz. O G7 é composto por Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, França, Alemanha, Itália e Japão, mas frequentemente convida nações como o Brasil para debater pautas de interesse coletivo. O presidente francês, Emmanuel Macron, publicou um vídeo em suas redes sociais após a foto oficial, no qual aparece de mãos dadas com outros líderes.

O gesto foi interpretado como um símbolo de união diante dos desafios globais. A cúpula do G7 deste ano abordou temas como mudanças climáticas, inteligência artificial e segurança internacional. A participação brasileira reforça a relevância do país no cenário multilateral, embora ainda haja críticas internas sobre a efetividade desses encontros

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Lula G7 Foto Oficial Líderes Mundiais Cúpula

 

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