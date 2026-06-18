Lula no G7: Tensões com Trump e busca por soluções para a guerra na Ucrânia

Resumo da participação do presidente Lula no Fórum do G7, incluindo reuniões bilaterais, os desentendimentos com Donald Trump e o encontro com Zelensky que sinalizou abertura para negociações de paz.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou do Fórum do G7, realizado em Évian-les-Bains, França, como convidado entre países em desenvolvimento. Durante o evento, que reuniu as sete maiores economias industrializadas do mundo, Lula manteve reuniões bilaterais com líderes de Japão, Egito, Ucrânia e França, além de encontros com o presidente da Confederação Suíça, Guy Parmelin, e com o secretário-geral da Interpol, o brasileiro Valdecy Urquiza.

A cúpula, no entanto, foi marcada por tensões diplomáticas entre o Brasil e os Estados Unidos, especialmente após trocas de farpas entre Lula e o ex-presidente Donald Trump. Trump, questionado sobre a relação com o brasileiro, afirmou que o Brasil se tornou 'perigoso do ponto de vista político' e mencionou de forma confusa a condenação de Eduardo Bolsonaro pelo STF.

Lula, em coletiva em Genebra, rebateu afirmando que Trump pode gostar da família Bolsonaro, mas não deve interferir nas eleições brasileiras. O Brasil encerrou sua participação no fórum endossando apenas três das oito declarações formuladas pelos membros do G7, o que, segundo fontes do governo brasileiro, evidencia um distanciamento entre Brasília e o grupo das principais economias do mundo.

Apesar das divergências, Lula destacou que sua equipe segue em negociações com Washington e que não descarta uma nova conversa bilateral se os entendimentos técnicos não avançarem. Em outro momento significativo, Lula se reuniu a portas fechadas com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, considerado o melhor encontro entre os dois até o momento, com Zelensky demonstrando disposição para buscar uma solução para o conflito.

Lula reforçou a necessidade de ação dos membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU para pôr fim à guerra





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