Lula na ONU: Soberania, Multilateralismo e Críticas a Trump na Assembleia Geral

O presidente Lula fará um discurso na ONU com foco na soberania nacional, multilateralismo e críticas indiretas às políticas de Donald Trump, contrastando com a postura unilateralista do ex-presidente americano. O Brasil busca fortalecer sua posição como líder do Sul Global e abordar temas como a crise em Gaza e a reforma da ONU.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) prepara-se para um discurso marcante na abertura da Assembleia Geral da ONU , agendada para terça-feira (23). A expectativa é que Lula adote um tom de firmeza em defesa da soberania nacional , do multilateralismo e de uma ordem internacional baseada em regras claras. Essa postura representa um claro contraste com a provável abordagem do ex-presidente americano Donald Trump , que também fará uso da tribuna da ONU sob os olhares do mundo inteiro.

A tradição de o Brasil ser o primeiro país a discursar na Assembleia Geral desde 1955, reconhecida pelo Secretariado da ONU como uma “prática estabelecida”, adiciona uma camada extra de importância ao pronunciamento de Lula. O governo brasileiro planeja enfatizar três pontos principais em seu discurso: a defesa intransigente da soberania nacional, com a rejeição a medidas coercitivas unilaterais, o fortalecimento da cooperação multilateral para solucionar conflitos por meio da diplomacia, e um foco especial na crise humanitária em Gaza. O objetivo de Lula é se diferenciar do discurso unilateralista de Trump e reforçar sua posição como líder influente do Sul Global, em um momento crucial para a política internacional. A volta de Trump à ONU é um dos eventos mais aguardados da assembleia deste ano. O contexto global é dominado pelas guerras em Gaza e na Ucrânia, que expõem a paralisia do Conselho de Segurança e a dificuldade dos líderes internacionais em encontrar soluções para as crises. Trump, conhecido por seu ceticismo em relação ao multilateralismo, cortou verbas da ONU, retirou os EUA de acordos internacionais e implementou uma política de redução da ajuda externa, o que, segundo organizações de direitos humanos, agravou a crise humanitária em diversas regiões. Diante desse cenário, Lula pretende se apresentar como um líder do Sul Global, defendendo que os grandes desafios globais – da guerra em Gaza à desigualdade social e às mudanças climáticas – exigem uma resposta coletiva. Enquanto Trump tende a promover o nacionalismo e a ação isolada de cada país, Lula deve insistir na importância da cooperação internacional. A disputa entre os líderes progressistas e Donald Trump, com seus posicionamentos distintos, é um tema recorrente. No entanto, um novo elemento complexifica a situação: a guerra tarifária conduzida pelos Estados Unidos contra o mundo, um ponto de crítica comum entre os líderes, embora com nuances dependendo da proximidade com Trump e do temor de provocar sua reação. A reforma da ONU e a defesa da solução de dois Estados para o conflito israelo-palestino, temas tradicionais da política externa brasileira, também devem ser abordados por Lula. A defesa da soberania nacional e a rejeição a medidas coercitivas unilaterais, como tarifas e sanções impostas pelos EUA, especialmente aquelas sob a Lei Magnitsky, representam as novidades no discurso do presidente. O Itamaraty sempre se opôs às sanções unilaterais, e a diferença agora é que essas medidas também afetam o Brasil. Lula deve usar conceitos consagrados no direito internacional para criticar as ações do governo Trump, sem mencioná-lo diretamente, ressaltando a importância da soberania nacional como um alicerce das relações internacionais e um princípio fundamental que impede a ingerência de qualquer país em assuntos internos. Lula também deve reafirmar a necessidade de reformas no Conselho de Segurança, buscando maior representatividade para os países emergentes. A paralisia do Conselho, evidenciada pelos vetos dos EUA e da Rússia em relação a conflitos urgentes, é um ponto central de preocupação. Recentemente, os EUA vetaram pela sexta vez um projeto de resolução no Conselho de Segurança que exigia um cessar-fogo imediato e permanente em Gaza e a libertação de reféns. O Brasil pretende aumentar sua participação ativa na Conferência Internacional de Alto Nível para a Implementação da Solução de dois Estados, que busca resolver o conflito israelo-palestino, após ter copresidido um dos grupos de trabalho preparatórios para a cúpula. Na conferência, que ocorrerá em 22 de setembro, à margem da assembleia, dez países deverão reconhecer o Estado Palestino. A expectativa em torno do evento levou o governo Trump, aliado próximo de Israel, a negar vistos para autoridades palestinas, o que gerou críticas da comunidade internacional. Em contraste com a questão da Palestina, as menções do Brasil ao conflito na Ucrânia deverão ser mais discretas. Fontes da diplomacia indicam que a compra de diesel e fertilizantes russos pelo Brasil, a proximidade com Moscou e os contatos via Brics influenciam a posição brasileira, tornando-a mais ambígua





