Lula meets with Trump for Section 301 investigation buildup

After the meeting, sources stated that it could be positive for Brazil, unlike other countries that had signed agreements and met with unfavorable outcomes. The meeting aimed to allay concerns about the investigation.

O governo Lula saiu da reunião com Donald Trump sem sinais claros sobre contrapartidas que os americanos podem exigir para frear a investigação comercial contra o Brasil na chamada Seção 301.

Fontes que estiveram no encontro na Casa Branca pontuam que as contrapartidas podem ser esclarecidas dentro de um mês, a partir do grupo de trabalho que foi criado entre os dois países. As contrapartidas podem surgir dentro do próprio contexto comercial ou da discussão sobre minerais críticos. As movimentações todas, a partir dos preparativos, da reunião em si e da abertura de portas, indicam um grande interesse do lado americano, pontuam fontes.

A reunião entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Donald Trump foi tratada pelo governo brasileiro como uma ação preventiva para frear punições pela investigação, que, entre outros pontos, mira, por exemplo, o PIX. A expectativa do governo é para que o processo seja concluído entre junho e julho deste ano e que o Brasil consiga evitar que a investigação da seção 301 seja usada para reimpor tarifas.

Desde o ano passado, o governo tem trabalhado para mostrar que os Estados Unidos tiraram conclusões erradas sobre o Brasil e para frisar a relação superavitária entre os dois países. A avaliação colhida junto a três fontes é de que a reunião de Lula e Trump foi extremamente bem-sucedida. O Brasil é visto como em uma situação positiva, diferente de outros países que fizeram acordos assimétricos com Trump e saíram com resultados desfavoráveis.

Como Donald Trump tem levado invertidas judiciais sobre tarifas, a avaliação da diplomacia é de que o momento é favorável para o país. O governo não esperava acordos formais e vê a "visita de trabalho" à Casa Branca como o desenho do "mapa do caminho" daqui para frente, em que os líderes dos dois paises vão cobrar resultados mais adiante.

As primeiras reuniões entre as equipes americana e brasileira devem ocorrer já na semana que vem, sob o comando do MDIC (Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços)





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