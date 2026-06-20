A pesquisa Datafolha mostra que Lula tem 41% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro tem 31%. A pesquisa foi feita em meio à operação contra Jaques Wagner.

Datafolha : Lula marca 41%, contra 31% de Flávio Bolsonaro em pesquisa feita em meio a operação contra Jaques Wagner Um guia para escolher a esponja de cozinha ideal de acordo com o tipo de lavagem e o cuidado com seus utensílios Papiamentu é uma mistura de espanhol, holandês, português e até de inglês e faz parte da identidade dos estreantes caribenhos em Copas do Mundo Nova Jabulani?

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