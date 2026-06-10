Lula mantém liderança no segundo turno e aprovação do governo tem leve alta, aponta pesquisa Genial/Quaest

Pesquisa mostra presidente com 44% contra 38% de Flávio Bolsonaro em simulação de segundo turno. Rejeição ao senador cresce após vazamento de áudios. Aprovação do governo registra pequena alta em meio a lançamento de programas eleitorais.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) manteve a liderança numericamente nas intenções de voto para o segundo turno da disputa presidencial, conforme pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 10.

Esta é a segunda vez consecutiva que Lula aparece acima de Flávio Bolsonaro (PL), seu principal adversário. O petista registra 44% contra 38% do senador na simulação de segundo turno. Lula enfrentou um período de redução da vantagem sobre Flávio entre agosto do ano passado e abril deste ano, chegando a ficar numericamente atrás em abril, quando Flávio alcançou 42% e Lula 40%.

A mudança ocorreu após a divulgação de conversas do filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro cobrando dinheiro do banqueiro Daniel Vorcaro, o que enfraqueceu a candidatura de Flávio. No primeiro turno, a pesquisa indica Lula com 39% e Flávio com 29%. O ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) tem 3% e enfrenta dificuldades para impulsionar sua campanha num contexto de alta polarização. Situação semelhante enfrenta o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo), com 2%.

Renan Santos (Missão), do MBL, aparece com 3%. Esta é a primeira pesquisa Genial/Quaest que inclui os nomes de Joaquim Barbosa (DC) e Aécio Neves (PSDB) nos cenários estimulados de primeiro e segundo turnos. O ex-ministro do STF obteve 1%, enquanto o presidente do PSDB, 2%. A pesquisa também mediu a certeza do voto.

Entre os entrevistados, 63% afirmaram que suas escolhas são definitivas e 36% disseram que ainda podem mudar. Dentre os que pretendem votar em Lula, 71% estão certos e 29% podem alterar. No caso de Flávio, 70% garantem ser definitivo e 30% podem mudar. Para Caiado, 52% admitem possibilidade de mudança contra 44% de certeza.

Entre os eleitores de Zema, 74% dizem que podem mudar e apenas 26% estão certos, indicando maior volatilidade nesses apoios. Nas simulações de segundo turno, Lula mantém vantagem de seis pontos sobre Flávio e lidera frente aos demais concorrentes. No cenário espontâneo, em que os entrevistados mencionam nomes sem listagem, Lula foi citado por 23%, um ponto a mais que em maio. Flávio aparece com 17%, três pontos a menos.

Os indecisos totalizam 56%, contra 57% no mês anterior. Flávio Bolsonaro lidera em rejeição entre os pré-candidatos. Dos que afirmam conhecê-lo, 56% dizem que não votariam nele, alta de dois pontos em relação a maio. Esse crescimento na rejeição acompanha a repercussão das conversas em que ele cobra dinheiro de Daniel Vorcaro.

Já a rejeição a Lula ficou estável: 53% dizem que o conhecem e não votariam, mesmo patamar de maio. Por outro lado, 45% afirmam conhecê-lo e votariam, alta de um ponto. Para Flávio, 39% dizem conhecê-lo e votariam, número inalterado. A pesquisa também avaliou a rejeição a outros políticos: 32% dizem conhecer e não votariam em Ronaldo Caiado; 29% em Romeu Zema; 20% em Renan Santos; 17% em Joaquim Barbosa e 16% em Augusto Cury.

A desaprovação ao governo Lula recuou numericamente em junho, com 48% de desaprovação contra 49% em maio, e 47% de aprovação contra 46% no mês anterior. Desde abril, quando a desaprovação atingiu 52%, maior depuis julho do ano passado, há Tendência de queda. Na avaliação específica, 38% veem a gestão como negativa; 34% como positiva e 26% como regular.

Essa melhora na popularidade ocorre enquanto o governo lança programas com forte apelo eleitoral, como linha de crédito para motoristas de aplicativo e taxistas, extinção da taxa das blusinhas e o Desenrola 2.0





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