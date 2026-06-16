Lula lidera em cenário de segundo turno contra Flávio Bolsonaro, de acordo com pesquisa Futura/Apex

A pesquisa Futura/Apex divulgou nesta terça-feira, 16, os resultados de uma pesquisa sobre as intenções de voto para a eleição presidencial de 2026. De acordo com os resultados, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece com 48,1% das intenções de voto em um eventual segundo turno contra o senador Flávio Bolsonaro (PL), que registra 42,9%.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece com 48,1% das intenções de voto em um eventual segundo turno contra o senador Flávio Bolsonaro (PL), que registra 42,9%, segundo pesquisa Futura/Apex divulgada nesta terça-feira, 16.

O levantamento mostra Lula à frente do principal adversário testado pelo instituto. Os votos em branco, nulos ou de eleitores que afirmam não votar somam 7,2%, enquanto 1,8% não souberam ou preferiram não responder. Na comparação com a rodada anterior, realizada no fim de maio, Lula oscilou de 47,7% para 48,1%, enquanto Flávio Bolsonaro avançou de 42,2% para 42,9%. Flávio Bolsonaro liderava o confronto por 48,2% a 42,4% A partir de maio, porém, o cenário se inverteu.

Lula ultrapassou o adversário na segunda medição daquele mês e ampliou a vantagem na rodada mais recente. Entre março e junho, Lula avançou 7,6 pontos percentuais, enquanto Flávio Bolsonaro recuou 5,9 pontos no mesmo período. O levantamento também simulou outros cenários de segundo turno para a eleição presidencial de 2026. Contra o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), Lula aparece com 48,5% das intenções de voto, enquanto o adversário registra 34,9%.

Os votos em branco, nulos ou nenhum somam 13,3%, e 3,3% estão indecisos. , o presidente registra 45%, contra 36,3% do adversário. Nesse caso, os votos em branco, nulos ou nenhum alcançam 14,1%, enquanto 4,6% não souberam responder. Já em uma eventual disputa contra Renan Santos (Missão), fundador do Movimento Brasil Livre (MBL), Lula marca 48,3%, ante 30,8% do adversário.

Os votos em branco, nulos ou nenhum candidato somam 16,8%, e os indecisos representam 4,1%. Lula também supera a ex-ministra Tereza Cristina (PP). Nesse cenário, o presidente registra 48,5%, contra 29,2% da adversária. Os votos em branco, nulos ou nenhum alcançam 19,2%.

Contra Michelle Bolsonaro (PL), Lula aparece com 48%, enquanto a ex-primeira-dama registra 42,4%. Os votos em branco, nulos ou nenhum candidato somam 8,1%. Sem Lula na disputa, Flávio Bolsonaro lidera os cenários testados contra outros nomes da direita. O senador registra 40,5% contra 30,3% de Romeu Zema, 40,3% contra 32,4% de Ronaldo Caiado e 42% contra 29,2% de Renan Santos.

Em uma simulação contra o ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad, os dois aparecem tecnicamente empatados, com Flávio númericamente à frente. No único cenário sem Lula ou Flávio Bolsonaro, Ronaldo Caiado e Romeu Zema aparecem tecnicamente empatados. O ex-governador mineiro registra 30%, enquanto Caiado marca 29,7%. Nesse confronto, os votos em branco, nulos ou nenhum candidato lideram com 34,5%.

A pesquisa Futura/Apex ouviu 2.000 eleitores com 16 anos ou mais entre os dias 8 e 12 de junho de 2026, por meio de entrevistas telefônicas assistidas por computador (CATI). A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. O levantamento foi realizado em 861 municípios brasileiros e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-01461/2026





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