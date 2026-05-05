Lula lança plano de combate ao crime organizado na próxima semana

O Palácio do Planalto prepara o lançamento do Plano de Combate ao Crime Organizado, uma iniciativa do presidente Lula para recuperar a popularidade e estruturar a campanha à reeleição. O plano terá um investimento de R$ 1,1 bilhão e R$ 10 bilhões em empréstimos aos estados.

O Palácio do Planalto está se preparando para lançar o Plano de Combate ao Crime Organizado na próxima semana, marcando mais uma iniciativa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em sua busca por recuperar a popularidade e solidificar sua campanha para a reeleição .

A CNN teve acesso a informações de que o presidente Lula se reuniu nesta segunda-feira (4) com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César, para discutir os detalhes cruciais do programa. A expectativa é que um decreto presidencial e quatro portarias complementares sejam formalmente assinados na próxima terça-feira (12), durante um evento oficial a ser realizado no Palácio do Planalto.

Esta iniciativa se insere em uma estratégia mais ampla, delineada por aliados do presidente, que consiste em um tripé de sustentação eleitoral. Os outros dois pilares desse tripé são o programa Desenrola, focado na renegociação de dívidas para aliviar o endividamento da população, e a proposta de revogação da escala de trabalho 6x1, visando atrair o apoio dos trabalhadores.

A equipe de pré-campanha de Lula identifica o alto nível de endividamento dos brasileiros como um obstáculo significativo para que a população reconheça e valorize as iniciativas implementadas pelo governo, como a isenção do Imposto de Renda para aqueles que ganham até R$ 5 mil mensais. Paralelamente, a segurança pública emerge consistentemente como um dos principais desafios enfrentados pelo governo, conforme apontam as pesquisas de opinião pública.

Reconhecendo a importância de abordar essa questão, o governo tem se esforçado para se posicionar de forma mais eficaz no combate ao crime organizado, embora ainda não tenha encontrado uma solução definitiva e abrangente. A tentativa inicial de propor o Projeto de Lei Antifacção foi significativamente alterada no Congresso Nacional, sob a relatoria do deputado Guilherme Derrite (PP-SP), que anteriormente atuou como secretário de Segurança Pública de São Paulo durante o governo de Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Da mesma forma, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança, outra aposta do governo para a campanha eleitoral, permanece em espera no Senado Federal há dois meses, após ter sido aprovada na Câmara dos Deputados em 4 de março. O Plano de Combate ao Crime Organizado será implementado por meio de um decreto presidencial, fundamentado no Projeto de Lei Antifacção, que foi aprovado em fevereiro pelo Congresso e sancionado em março pelo presidente Lula.

De acordo com informações obtidas pela CNN, o plano se concentrará em quatro eixos estratégicos principais. O primeiro eixo visa à asfixia financeira das organizações criminosas, buscando interromper o fluxo de recursos que sustentam suas atividades ilegais. O segundo eixo se concentra na elevação da segurança nos estabelecimentos prisionais, com o objetivo de prevenir a ocorrência de fugas, rebeliões e outras atividades criminosas dentro das prisões.

O terceiro eixo busca aumentar a taxa de esclarecimento de homicídios, fortalecendo as investigações e a coleta de evidências para identificar e responsabilizar os autores desses crimes. E, finalmente, o quarto eixo se dedica ao combate ao tráfico de armas, explosivos e munições, visando reduzir a disponibilidade desses itens para criminosos.

O financiamento do plano será assegurado por meio de um investimento de R$ 1,1 bilhão proveniente do Orçamento Geral da União, complementado por R$ 10 bilhões em empréstimos a serem concedidos aos estados por meio do Fundo de Investimento de Infraestrutura Social (FIIS), que é operado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Este fundo é especificamente destinado ao financiamento de projetos nas áreas de saúde, educação e segurança pública.

Além disso, a CNN apurou que os recursos financeiros poderão ser aplicados para fortalecer e expandir iniciativas já existentes, como o programa Território Seguro, que tem como objetivo a retomada de áreas que foram dominadas pelo crime organizado, e o aplicativo Celular Seguro, lançado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública para combater roubos, furtos e golpes digitais. O governo também pretende investir em iniciativas específicas de enfrentamento ao feminicídio, buscando proteger as mulheres e punir os agressores.

Em uma demonstração da importância que o governo atribui à cooperação internacional no combate ao crime organizado, o presidente Lula deverá abordar essa questão durante seu encontro com o presidente Donald Trump, agendado para a próxima quinta-feira (7) nos Estados Unidos. Em abril, os dois países firmaram um programa de cooperação bilateral com o objetivo de fortalecer o combate ao tráfico de drogas e armas.

Essa parceria foi anunciada em um contexto de discussões sobre a possibilidade de o governo Trump classificar facções criminosas brasileiras como organizações terroristas, o que poderia ter implicações significativas para a segurança e a política externa do Brasil. O governo brasileiro busca, portanto, fortalecer a colaboração com os Estados Unidos para enfrentar os desafios transnacionais relacionados ao crime organizado e garantir a segurança de seus cidadãos





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