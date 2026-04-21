Lula ironiza promessas de Trump em visita a Lisboa e defende reforma na ONU

Durante agenda em Portugal com o primeiro-ministro Luís Montenegro, o presidente Lula defendeu o multilateralismo e criticou o unilateralismo, aproveitando para ironizar as falas de Donald Trump sobre a pacificação de guerras globais.

Em uma recente visita oficial a Lisboa, Portugal , o presidente Luiz Inácio Lula da Silva protagonizou um momento de ironia diplomática ao comentar as alegações do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump , sobre a resolução de conflitos globais. Ao lado do primeiro-ministro português, Luís Montenegro, Lula sugeriu, em tom de deboche, que a comunidade internacional deveria conceder o Prêmio Nobel da Paz a Trump imediatamente.

A declaração visava questionar a veracidade das afirmações de Trump, que frequentemente se vangloria de ter encerrado oito guerras simultaneamente, o que, segundo o líder brasileiro, deveria trazer paz definitiva ao cenário geopolítico mundial se fosse verdade. O tom crítico do presidente brasileiro serviu de gancho para uma análise mais profunda sobre o estado atual das relações internacionais, marcado por instabilidades e pela aparente ineficácia das instituições criadas após a Segunda Guerra Mundial. Durante o encontro, Lula reforçou a urgência de uma reforma profunda no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU), argumentando que a instituição perdeu sua capacidade de mediação e o sentido de existência para o qual foi desenhada em 1945. Ele expressou profunda preocupação com o atual estágio da diplomacia mundial, destacando que vivemos o período com o maior número de conflitos armados na história recente sem que exista um fórum capaz de impor a paz. Para o presidente, o unilateralismo e o protecionismo econômico têm enfraquecido os laços entre as nações, tornando o diálogo multilateral cada vez mais raro. Ele reiterou que o Brasil não deseja escolher lados entre potências como Estados Unidos e China, mas sim promover um sistema global pautado pela harmonia e pelo comércio equilibrado, defendendo inclusive a revitalização da Organização Mundial do Comércio (OMC) como pilar desse reequilíbrio. O primeiro-ministro Luís Montenegro, por sua vez, alinhou-se ao discurso de Lula ao enfatizar que tanto Portugal quanto o Brasil compartilham o compromisso com a estabilidade e a justiça social. Embora tenha mantido uma postura mais contida em relação à figura direta de Donald Trump, Montenegro corroborou a ideia de que o mundo precisa se distanciar de hegemonias exclusivas que muitas vezes impedem a pacificação global. O encontro entre os dois líderes serviu para consolidar uma agenda comum, onde a diplomacia é vista como o principal mecanismo para evitar que protecionismos isolados prejudiquem a economia mundial. Ao encerrar o evento com um toque de descontração, sugerindo um futuro encontro em uma hipotética final de Copa do Mundo, Lula reiterou que, apesar das tensões globais e das críticas políticas, a diplomacia brasileira continua buscando espaços de interlocução com todos os atores do tabuleiro geopolítico, sempre sob a bandeira do multilateralismo





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