Lula formaliza indicação de Jorge Messias para vaga no STF; sabatina no Senado será nesta quarta

O ministro da AGU, Jorge Messias, será sabatinado pela CCJ do Senado nesta quarta-feira (29) para ocupar vaga no STF. A votação será apertada e o governo busca apoio de senadores indecisos. A indicação causou desgaste com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre.

O ministro da Advocacia-Geral da União (AGU), Jorge Messias , será submetido a uma sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado nesta quarta-feira (29), a partir das 9h.

Ele foi indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para ocupar a vaga no Supremo Tribunal Federal (STF) deixada pela aposentadoria de Luís Roberto Barroso, em outubro de 2025. A expectativa é de que a sabatina seja longa e a votação, bastante disputada, já que Messias precisa do apoio de pelo menos 41 dos 81 senadores para ser aprovado. A votação no plenário será secreta e ocorrerá após a sabatina.

Flávio Dino, indicado por Lula em 2023, e André Mendonça, escolhido por Jair Bolsonaro (PL) em 2021, foram aprovados com uma margem de apenas 6 votos, o que indica que o processo de Messias pode ser igualmente tenso. Nos últimos dias, houve intensa articulação política. O governo conta com 25 votos garantidos, enquanto 35 senadores se declararam contrários à indicação e 21 ainda estão indecisos, o que pode definir o destino do ministro.

A indicação de Messias causou tensão nas relações entre o governo e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), que preferia seu aliado Rodrigo Pacheco (PSB-MG). Entre o anúncio da indicação e a sabatina, passaram-se mais de cinco meses, com Lula enviando oficialmente a candidatura de Messias ao Senado apenas no início de abril, em busca de um momento mais favorável.

A oposição, por sua vez, tem trabalhado para bloquear a indicação e impor uma derrota a Lula a poucos meses das eleições. A colunista do g1 Andréia Sadi revelou nesta terça-feira (28) que Messias e Alcolumbre se encontraram fora da agenda na semana passada para discutir a sabatina. Um infográfico do g1 mostra os placares das votações no Senado sobre indicações ao Supremo, destacando casos como os de Mendonça e Dino, que tiveram votações apertadas.

Mendonça recebeu 47 votos a favor, 31 contra e 2 abstenções, com apenas 6 votos de folga. Sua sabatina na CCJ durou mais de 10 horas. Já a indicação de Cristiano Zanin, ex-advogado de Lula nos processos da Lava Jato, foi aprovada com mais tranquilidade, com 58 votos favoráveis e 18 contrários, após uma sabatina de quase 8 horas. André Mendonça, aliás, passou por uma situação semelhante à de Messias, já que é amigo dele.

Indicado por Bolsonaro em 2021, Mendonça esperou mais de quatro meses até que sua sabatina fosse marcada por Alcolumbre, que na época era presidente da CCJ. A votação foi apertada, como a de Flávio Dino: 47 votos a favor e 32 contrários, após 8 horas de sabatina. Kassio Nunes Marques, primeira indicação de Bolsonaro, foi sabatinado em outubro de 2020 por cerca de 10 horas e obteve 57 votos favoráveis, com 10 contrários e uma abstenção.

A sabatina na CCJ do Senado funciona da seguinte maneira: Messias responderá a perguntas dos 27 integrantes da comissão. Depois, sua indicação será votada na CCJ, onde precisa de pelo menos 14 votos para ser aprovado, mas a decisão final cabe ao plenário. Cada senador tem 10 minutos para perguntar, e o indicado tem 10 minutos para responder. Há possibilidade de réplica e tréplica, de forma imediata, por cinco minutos.

O relator da indicação é o senador Weverton Rocha (PDT-MA), que apresentou parecer favorável a Messias no dia 14 de abril





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