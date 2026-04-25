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Lula envia mensagem em vídeo ao Congresso do PT e pede propostas 'factíveis' para o governo

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Lula envia mensagem em vídeo ao Congresso do PT e pede propostas 'factíveis' para o governo
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📆4/25/2026 2:47 AM
📰CNNBrasil
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Em vídeo exibido na abertura do Congresso Nacional do PT, o Presidente Lula da Silva enfatizou a importância de que as sugestões para o plano de governo sejam realistas e passíveis de implementação, evitando promessas vazias. Sua participação no encerramento do evento ainda é incerta devido a procedimentos médicos.

O Congresso Nacional do Partido dos Trabalhadores (PT) foi palco de um pronunciamento do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, transmitido por meio de um vídeo pré-gravado na cerimônia de abertura, nesta sexta-feira, 24 de maio.

A ausência física do presidente, em meio a incertezas sobre sua saúde após procedimentos médicos em São Paulo, não diminuiu o impacto de sua mensagem, que se concentrou em um apelo à pragmatismo e à responsabilidade na formulação de propostas para o plano de governo. Lula enfatizou a importância de que as sugestões apresentadas pelo partido sejam 'factíveis', ou seja, realistas e passíveis de implementação, evitando promessas vazias que possam comprometer a credibilidade do governo e gerar frustração na população.

Ele ressaltou que a capacidade de demonstrar resultados concretos é a principal ferramenta para garantir o sucesso nas próximas eleições, e que a confiança dos eleitores deve ser conquistada através da execução efetiva das políticas públicas propostas. A mensagem do presidente ecoa em um momento crucial para o PT, que busca consolidar suas diretrizes programáticas e definir as prioridades para os próximos anos.

A decisão de adiar discussões sobre o estatuto e o programa partidários demonstra a intenção de concentrar os esforços na elaboração de um conjunto de recomendações claras e objetivas para o presidente, que servirão como base para a formulação do plano de governo. No vídeo, Lula destacou os avanços econômicos alcançados pelo governo, buscando fortalecer o argumento de que o PT tem a capacidade de promover o desenvolvimento e o bem-estar social.

Ele também enfatizou o papel fundamental da militância na tarefa de 'convencer' mais eleitores das propostas do partido, ressaltando a importância do diálogo e da persuasão para ampliar o apoio popular. Além disso, o presidente abordou temas estratégicos como a transição energética e a exploração de minerais críticos e terras raras, indicando que o PT pretende priorizar o desenvolvimento sustentável e a soberania nacional.

A menção a esses temas reflete a crescente importância da agenda ambiental e da segurança dos recursos naturais no cenário político e econômico global. O documento preliminar das recomendações do PT ao programa de governo, já recebido por Lula, aborda questões relevantes como o fim da escala 6x1, buscando melhorar as condições de trabalho e a qualidade de vida dos trabalhadores.

A proposta, que gerou dezenas de emendas e está sujeita a alterações ao longo do congresso, demonstra a preocupação do partido com o bem-estar social e a justiça social. A discussão sobre o fim da escala 6x1, em particular, reflete a demanda de diversos setores da sociedade por jornadas de trabalho mais flexíveis e adequadas às necessidades dos trabalhadores.

A indefinição sobre a participação de Lula no encerramento do congresso, no domingo, 26 de maio, adiciona um elemento de incerteza ao evento. A prioridade dada à saúde do presidente é compreensível, mas sua ausência pode ser interpretada como um sinal de preocupação com a direção dos debates ou com a possibilidade de divergências internas.

Independentemente disso, a mensagem transmitida por meio do vídeo pré-gravado deixa claro que Lula espera que o PT apresente propostas realistas e factíveis para o plano de governo, que possam ser implementadas com sucesso e gerar resultados concretos para a população. A ênfase na responsabilidade e no pragmatismo reflete a experiência do presidente, que já enfrentou diversos desafios ao longo de sua trajetória política.

A busca por um equilíbrio entre as demandas sociais e as limitações econômicas é um tema constante na agenda do PT, e a mensagem de Lula reforça a importância de encontrar esse equilíbrio para garantir a sustentabilidade do projeto político do partido. O congresso do PT representa, portanto, um momento crucial para a definição do futuro do partido e do país, e a mensagem do presidente serve como um guia para os debates e as decisões que serão tomadas nos próximos dias.

A expectativa é que o evento resulte em um conjunto de recomendações claras e objetivas para o plano de governo, que possam contribuir para a construção de um Brasil mais justo, próspero e sustentável. A análise detalhada das propostas apresentadas pelo PT e a avaliação de sua viabilidade serão fundamentais para garantir o sucesso do projeto político do partido e a confiança da população

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