Head Topics

Lula em Lisboa: Diplomacia foca em direitos dos brasileiros e reforma na ONU

Política Internacional News

Lula em Lisboa: Diplomacia foca em direitos dos brasileiros e reforma na ONU
LulaPortugalImigração
📆4/21/2026 2:22 PM
📰JornalOGlobo
124 sec. here / 9 min. at publisher
📊News: 70% · Publisher: 94%

O presidente Lula discute em Portugal o impacto das novas leis de imigração para brasileiros e defende mudanças estruturais na ONU diante de um cenário global de conflitos.

A recente visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a Lisboa marcou um momento crucial nas relações diplomáticas entre Brasil e Portugal , focando especialmente em temas sensíveis como a xenofobia e as recentes mudanças nas políticas de imigração lusas. Durante seu encontro com o primeiro-ministro Luís Montenegro, Lula buscou estabelecer um canal de diálogo voltado para a proteção dos direitos dos cidadãos brasileiros que residem em território português.

O Itamaraty reforçou que a prioridade da comitiva brasileira é garantir que as alterações legislativas em Portugal não prejudiquem a segurança jurídica, o acesso aos serviços públicos e a plena integração da vasta comunidade brasileira, que tem sido um pilar fundamental da cooperação socioeconômica entre os dois países nas últimas décadas. Além das pautas migratórias, a passagem de Lula por Portugal foi pontuada por discussões sobre o cenário geopolítico global. Em uma declaração que ganhou destaque na imprensa internacional, o presidente brasileiro aproveitou o palco diplomático para criticar a atuação dos organismos multilaterais contemporâneos. Lula defendeu enfaticamente uma reforma profunda no estatuto do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, argumentando que a instituição precisa recuperar o propósito para o qual foi desenhada em 1945. Segundo o presidente, o mundo atravessa um período crítico, com o maior volume de conflitos simultâneos desde a Segunda Guerra Mundial, o que exigiria uma resposta mais eficaz e democrática da ONU. Em um tom irônico ao comentar a política externa americana, o chefe de Estado brasileiro sugeriu, de forma satírica, que se entregasse logo o Prêmio Nobel a Donald Trump, caso as afirmações sobre o fim de guerras fossem verídicas, enfatizando a urgência de uma paz global duradoura que parece distante nos dias atuais. O clima em Lisboa durante a estada do presidente foi de contrastes, refletindo a polarização política que atravessa ambos os países. Enquanto Lula foi recebido com entusiasmo por setores do Partido dos Trabalhadores radicados em Portugal, a visita também despertou manifestações contrárias organizadas por grupos parlamentares da ultradireita, notadamente membros do partido Chega, conhecidos por suas agendas restritivas em relação à imigração. Este cenário de tensão política adiciona uma camada de complexidade às negociações, uma vez que o presidente tem em mãos projetos de lei que visam endurecer as regras de cidadania, o que impactaria diretamente milhares de brasileiros. A expectativa agora recai sobre a capacidade do governo português em equilibrar as pressões internas com o histórico compromisso de fraternidade com o Brasil, enquanto Lula monitora os passos do governo português com a possibilidade de recorrer a instâncias superiores, como o Tribunal Constitucional, caso os direitos dos imigrantes sejam severamente cerceados pela nova legislação em curso

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

JornalOGlobo /  🏆 3. in BR

Lula Portugal Imigração ONU Diplomacia

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Lula volta a criticar países-membros do Conselho de Segurança da ONU e guerrasLula volta a criticar países-membros do Conselho de Segurança da ONU e guerrasLula volta a criticar países-membros do Conselho de Segurança da ONU e guerras
Read more »

Lula diz, na Alemanha, que o multilateralismo está sendo destruídoLula diz, na Alemanha, que o multilateralismo está sendo destruídoO presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), reiterou a defesa do multilateralismo ...
Read more »

Presidente do Irã prega 'diplomacia' após apreensão de navio pelos EUAPresidente do Irã prega 'diplomacia' após apreensão de navio pelos EUAPezeshkian defendeu postura 'racional' para 'reduzir as tensões'
Read more »

Lula defende reforma do Conselho de Segurança da ONU e critica membrosLula defende reforma do Conselho de Segurança da ONU e critica membrosSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.
Read more »

Visita à Alemanha prova que a sustentabilidade é arma da diplomacia econômicaVisita à Alemanha prova que a sustentabilidade é arma da diplomacia econômicaVisita à Alemanha prova que a sustentabilidade é arma da diplomacia econômica
Read more »

Violações do cessar-fogo dos EUA são obstáculo para diplomacia, diz IrãViolações do cessar-fogo dos EUA são obstáculo para diplomacia, diz IrãSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.
Read more »



Render Time: 2026-04-21 17:22:09