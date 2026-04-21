Lula em Lisboa: Diplomacia foca em direitos dos brasileiros e reforma na ONU

O presidente Lula discute em Portugal o impacto das novas leis de imigração para brasileiros e defende mudanças estruturais na ONU diante de um cenário global de conflitos.

A recente visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a Lisboa marcou um momento crucial nas relações diplomáticas entre Brasil e Portugal , focando especialmente em temas sensíveis como a xenofobia e as recentes mudanças nas políticas de imigração lusas. Durante seu encontro com o primeiro-ministro Luís Montenegro, Lula buscou estabelecer um canal de diálogo voltado para a proteção dos direitos dos cidadãos brasileiros que residem em território português.

O Itamaraty reforçou que a prioridade da comitiva brasileira é garantir que as alterações legislativas em Portugal não prejudiquem a segurança jurídica, o acesso aos serviços públicos e a plena integração da vasta comunidade brasileira, que tem sido um pilar fundamental da cooperação socioeconômica entre os dois países nas últimas décadas. Além das pautas migratórias, a passagem de Lula por Portugal foi pontuada por discussões sobre o cenário geopolítico global. Em uma declaração que ganhou destaque na imprensa internacional, o presidente brasileiro aproveitou o palco diplomático para criticar a atuação dos organismos multilaterais contemporâneos. Lula defendeu enfaticamente uma reforma profunda no estatuto do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, argumentando que a instituição precisa recuperar o propósito para o qual foi desenhada em 1945. Segundo o presidente, o mundo atravessa um período crítico, com o maior volume de conflitos simultâneos desde a Segunda Guerra Mundial, o que exigiria uma resposta mais eficaz e democrática da ONU. Em um tom irônico ao comentar a política externa americana, o chefe de Estado brasileiro sugeriu, de forma satírica, que se entregasse logo o Prêmio Nobel a Donald Trump, caso as afirmações sobre o fim de guerras fossem verídicas, enfatizando a urgência de uma paz global duradoura que parece distante nos dias atuais. O clima em Lisboa durante a estada do presidente foi de contrastes, refletindo a polarização política que atravessa ambos os países. Enquanto Lula foi recebido com entusiasmo por setores do Partido dos Trabalhadores radicados em Portugal, a visita também despertou manifestações contrárias organizadas por grupos parlamentares da ultradireita, notadamente membros do partido Chega, conhecidos por suas agendas restritivas em relação à imigração. Este cenário de tensão política adiciona uma camada de complexidade às negociações, uma vez que o presidente tem em mãos projetos de lei que visam endurecer as regras de cidadania, o que impactaria diretamente milhares de brasileiros. A expectativa agora recai sobre a capacidade do governo português em equilibrar as pressões internas com o histórico compromisso de fraternidade com o Brasil, enquanto Lula monitora os passos do governo português com a possibilidade de recorrer a instâncias superiores, como o Tribunal Constitucional, caso os direitos dos imigrantes sejam severamente cerceados pela nova legislação em curso





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