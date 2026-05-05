Lula e Trump se reúnem na Casa Branca para discutir segurança e exploração de minerais críticos

O presidente Lula viaja a Washington para encontro com Trump, onde serão discutidos temas como segurança pública, tarifaço e investimentos americanos em minerais críticos no Brasil. A reunião no Salão Oval da Casa Branca marca um momento importante nas relações bilaterais entre os dois países.

O encontro entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump , marcado para quinta-feira (7), está previsto para ocorrer no Salão Oval da Casa Branca , com todas as honras reservadas a um chefe de Estado.

De acordo com fontes da diplomacia brasileira, esse é o formato habitual para tais reuniões, embora não se descarte a possibilidade de o encontro ser realizado em uma sala de reuniões maior, dependendo do número de participantes. Do lado brasileiro, Lula deve viajar acompanhado pelos ministros da Fazenda, Dario Durigan; da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva; e das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Também há expectativa de que o diretor-geral da Polícia Federal faça parte da comitiva.

O embarque está agendado para esta quarta-feira (6), por volta das 13h. A reunião tem duração prevista de uma hora e deve ser seguida de um almoço entre os dois líderes, juntamente com as equipes de governo respectivas. Fontes ouvidas pelo SBT News informam que os detalhes do encontro já estão sendo finalizados em Washington, onde uma comitiva brasileira chegou nesta terça-feira (5) para os últimos ajustes.

A preparação para o encontro vem sendo feita desde fevereiro deste ano, quando começaram as indicações para a reunião na Casa Branca entre os dois chefes de Estado. O avanço do projeto de lei sobre regras para a exploração de minerais críticos na Câmara dos Deputados foi um dos fatores que desbloqueou as negociações, permitindo a definição da data para a conversa presencial. O incentivo brasileiro à exploração das reservas de minerais críticos é o principal interesse dos Estados Unidos.

O investimento total com dinheiro público americano na área é de até R$ 12 bilhões, incluindo explorações dentro do território brasileiro. A maior parte do orçamento investido é do Departamento de Guerra, com foco no desenvolvimento de armas tecnológicas. Fontes do Palácio do Planalto revelam que o Brasil tem dois temas prioritários na pauta: segurança pública e o tarifaço. Embora o tarifaço tenha sido revertido em grande parte, seus efeitos ainda são sentidos na economia nacional.

Já na área de segurança, o governo busca ampliar a cooperação com os Estados Unidos para combater o crime organizado transnacional, com o objetivo de evitar que facções criminosas ativas no país sejam equiparadas a grupos terroristas. O encontro é visto como uma oportunidade para fortalecer a parceria bilateral e abordar questões estratégicas para ambos os países. A diplomacia brasileira tem trabalhado intensamente para garantir que a reunião seja produtiva e que os interesses nacionais sejam bem representados.

A expectativa é que o diálogo entre Lula e Trump possa abrir novas perspectivas de cooperação em áreas como defesa, segurança e economia, beneficiando tanto o Brasil quanto os Estados Unidos





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