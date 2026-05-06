Lula e Trump se reúnem na Casa Branca em meio a tensões diplomáticas e questões regionais

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva visita a Casa Branca para se reunir com Donald Trump em meio a tensões diplomáticas entre Brasil e EUA, incluindo a expulsão de agentes e a possível classificação de grupos criminosos como organizações terroristas. O encontro também aborda temas como terras raras, acordos comerciais e a situação na Venezuela.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está prestes a completar 80 anos, idade que o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump , alcançará no próximo mês de junho.

Segundo uma fonte próxima ao governo, Lula teria afirmado, com um tom descontraído, que eles não tinham mais idade para provocações e prometeu visitar Trump próximo ao seu aniversário. Agora, faltando um mês para Trump completar 80 anos, Lula estará na Casa Branca nesta quinta-feira (7/4) para uma reunião com o líder americano. O encontro ocorre após um novo atrito entre os dois países, causado pelo episódio de prisão e soltura do ex-deputado Alexandre Ramagem (PL) nos Estados Unidos.

A situação levou o governo americano a expulsar um agente da Polícia Federal brasileira que atuava como oficial de ligação nos EUA. Em resposta, o Palácio do Planalto descredenciou um oficial americano que atuava no Brasil.

Além disso, há a possibilidade de os EUA classificarem o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV) como organizações terroristas, o que poderia impactar as relações entre os dois países. Para Regiane Bressan, professora de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), o encontro deve abordar temas como as terras raras, o acordo que o Brasil pode firmar com a China e o do Mercosul com a União Europeia.

Já Oliver Stuenkel, pesquisador do Carnegie Endowment e Harvard e professor da Fundação Getúlio Vargas (FGV), acredita que a reunião será sem tensionamentos e poderá trazer avanços pontuais na redução de tarifas. A direita brasileira tem um imaginário que vincula a política externa do país à Venezuela e a governos progressistas. A estratégia de Lula de tentar se desvincular dessa narrativa é interessante, pois demonstra autonomia e soberania brasileira, segundo Bressan.

Guilherme Casarões, especialista em relações internacionais da Florida International University (EUA), afirmou que a única forma de Trump reequilibrar seu lugar na conversa eleitoral seria tendo um bom encontro com Lula. Stuenkel acredita que, mesmo que a reunião não seja bem-sucedida, isso não representaria uma má notícia para Lula, pois ele poderia demonstrar uma postura firme diante de Trump.

Bressan pondera que a estratégia de desvincular a direita dos EUA é interessante para mostrar o diálogo do Brasil com os EUA, mas não salva nenhuma eleição. Esta será a segunda vez que Lula viaja aos Estados Unidos em seu terceiro mandato, mas é a primeira vez que ele irá à Casa Branca. O primeiro encontro entre Lula e Trump ocorreu brevemente durante a cúpula da ONU, em Nova York, em setembro do ano passado.

O encontro durou cerca de 50 minutos e ocorreu durante a realização da 47ª Cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean). A suspensão das tarifas de Trump era o centro daquela primeira reunião. Os dois presidentes trataram de outros temas também. Segundo o chanceler Mauro Vieira, Lula se ofereceu para ser um interlocutor entre EUA e Venezuela.

O presidente Lula levantou o tema e disse que a América Latina e a América do Sul são uma região de paz. Ele se prontificou a ser um contato, um interlocutor, como já foi no passado, com a Venezuela, para buscar soluções mutuamente aceitáveis e corretas entre os dois países, disse o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, após o encontro de outubro.

A visita de Lula aos EUA ocorre em um momento de tensão entre os dois países, especialmente após a prisão e soltura do ex-deputado Alexandre Ramagem. A situação levou a um impasse diplomático, com a expulsão de um agente da Polícia Federal brasileira e um oficial americano.

Além disso, há a possibilidade de os EUA classificarem o PCC e o CV como organizações terroristas, o que poderia impactar as relações entre os dois países. A reunião entre Lula e Trump também ocorre em um momento de tensão na América Latina, especialmente com a situação na Venezuela. O presidente Nicolás Maduro e sua esposa, Cilia Flores, estão nos EUA, onde enfrentam acusações de tráfico de drogas e outros crimes.

Lula e Maduro estavam distanciados desde que o governo brasileiro não reconheceu formalmente a mais recente reeleição do herdeiro de Hugo Chávez, vista por atores da região e observadores como não legítima. O presidente dos EUA já afirmou que uma intervenção militar na Venezuela era desnecessária porque o país estava prestes a cair





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