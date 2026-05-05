Lula e Trump discutirão tarifas, big techs e terras raras em encontro na Casa Branca

O presidente Lula se reunirá com Donald Trump na Casa Branca para discutir temas como tarifas comerciais, investimentos em tecnologia e o potencial do Brasil em terras raras. O vice-presidente Alckmin detalhou a pauta da reunião, que também abordará a preocupação com novas sanções e a importância de um comércio bilateral equilibrado.

A reunião entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente dos Estados Unidos , Donald Trump , agendada para a próxima quinta-feira, 7, na Casa Branca, em Washington, terá como foco central a discussão sobre a política de tarifas ao comércio internacional, mas a agenda se estenderá a uma variedade de temas cruciais para o Brasil .

O vice-presidente Geraldo Alckmin, que também ocupa o cargo de ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, detalhou a amplitude da pauta que Lula pretende abordar, em entrevista concedida ao canal de notícias Globo News nesta terça-feira, 5. Alckmin enfatizou que não há assuntos proibidos para a conversa, sinalizando uma disposição para um diálogo aberto e abrangente.

A discussão abrangerá questões relacionadas às grandes empresas de tecnologia, conhecidas como big techs, o estratégico mercado de terras raras, o desenvolvimento de data centers, e as complexas políticas tarifárias e não tarifárias que impactam o comércio bilateral. A importância da agenda é inegável, refletindo o desejo do governo brasileiro de fortalecer a parceria econômica com os Estados Unidos e garantir condições mais favoráveis para as exportações brasileiras.

A negociação de tarifas e a remoção de barreiras comerciais são elementos-chave para impulsionar o crescimento econômico e a competitividade do Brasil no cenário global. A expectativa é que a reunião resulte em avanços concretos nessas áreas, beneficiando ambos os países. Um dos principais objetivos do encontro, conforme ressaltado por Alckmin, é evitar a imposição de novas sanções comerciais por parte dos Estados Unidos.

Essa preocupação é justificada pelo histórico de tensões comerciais entre os dois países e pelo potencial impacto negativo de medidas protecionistas na economia brasileira. O ministro destacou que o Brasil é um dos poucos países que mantém um superávit comercial com os Estados Unidos, importando mais produtos do que exporta para lá.

Além disso, o Brasil aplica tarifas efetivas relativamente baixas sobre os produtos importados dos Estados Unidos, com uma parcela significativa dos produtos, especialmente maquinário e produtos industriais de alto valor agregado, sendo isenta de impostos. Essa realidade demonstra o compromisso do Brasil com o livre comércio e a abertura econômica, e serve como argumento para que os Estados Unidos reconsiderem a imposição de novas barreiras comerciais.

A manutenção de um ambiente comercial estável e previsível é fundamental para atrair investimentos e promover o crescimento econômico sustentável. O governo brasileiro espera que essa mensagem seja transmitida de forma clara e eficaz durante a reunião com Trump. A busca por um acordo comercial justo e equilibrado é uma prioridade para o Brasil, visando garantir o acesso de seus produtos ao mercado americano e fortalecer a parceria econômica de longo prazo.

Além da questão das tarifas e sanções, o Brasil pretende atrair investimentos estrangeiros, especialmente em setores estratégicos como o de terras raras. Alckmin destacou o enorme potencial do Brasil nesse mercado, revelando que o país detém a segunda maior reserva mundial de terras raras, com 23% do total global, atrás apenas da China, que possui 43%. Ele ressaltou que grande parte dessa reserva ainda não foi totalmente explorada, com 70% da análise geológica ainda sendo superficial.

O governo brasileiro está trabalhando na regulamentação da exploração de terras raras, com um projeto de lei em tramitação no Congresso Nacional. O objetivo é criar um ambiente jurídico seguro e transparente para atrair investimentos e garantir a exploração sustentável desses recursos. Alckmin enfatizou que o Brasil não impõe restrições aos investimentos estrangeiros, abrindo as portas para empresas de todo o mundo que desejem investir no país.

A diversificação da economia brasileira, com foco em setores de alto valor agregado como o de terras raras, é uma estratégia fundamental para reduzir a dependência das commodities e promover o desenvolvimento sustentável. A reunião com Trump representa uma oportunidade para apresentar o potencial do Brasil e atrair investimentos que impulsionem o crescimento econômico e a geração de empregos





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