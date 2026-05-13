Lula e Novo Desenrola conquistam espaço nas pesquisas e popularidade

A pesquisa Genial/Quaest revelou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ganhou terreno nas pesquisas e popularidade, com o apoio do encontro com Donald Trump na Casa Branca e da medida do Novo Desenrola para desafogar as dívidas do eleitorado

A pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (13) revelou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) começou a capitalizar politicamente a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5.000 e o programa de renegociação de dívidas ‘ Novo Desenrola ’.

O petista também ganhou espaço nas intenções de voto e fôlego na popularidade impulsionado pelo encontro com Donald Trump na Casa Branca. O levantamento mostrou que 32% dos entrevistados consideram o ambiente de notícias mais positivo para o governo, em comparação aos 23% do levantamento anterior. Outro dado relevante é que 70% dos entrevistados sabiam sobre o encontro com Trump e 43% avaliam que Lula saiu mais forte, contra 26% que pensam o contrário.

A medida do Novo Desenrola, proposta por governo para desafogar as dívidas do eleitorado, é conhecida por 52% dos brasileiros e 50% acham a ideia ‘boa’. A medida parece ter aberto caminho para os endividados sentirem no bolso a isenção do IR, que agora é sentida por 21% dos entrevistados (eram 17% no levantamento anterior). Assista ao vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=oNkGbUGBFL





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