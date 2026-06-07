Lula e Flávio Bolsonaro enfrentam desafios para formar palanques nos maiores colégios eleitorais

Presidente e senador têm até dois meses para montar alianças em estados que somam mais de 100 milhões de eleitores e correspondem a quase 70% do eleitorado brasileiro. Em São Paulo, Lula precisa resolver impasse entre três ex-ministros sobre a candidatura ao Senado, enquanto Flávio Bolsonaro enfrenta dificuldades para fechar palanques na Bahia, em Pernambuco e no Ceará.

Com a eleição presidencial se aproximando, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) enfrentam desafios para formar palanques nos oito maiores colégios eleitorais do país.

São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, Paraná, Rio Grande do Sul, Pernambuco e Ceará somam mais de 100 milhões de eleitores e correspondem a quase 70% do total de brasileiros aptos a votar neste ano. Do lado do presidente Lula, a campanha precisa resolver impasses em São Paulo e Minas Gerais, os dois maiores colégios eleitorais do país, e trabalhar para viabilizar o palanque duplo em Pernambuco.

Já Flávio Bolsonaro enfrenta dificuldades para fechar palanques na Bahia, em Pernambuco e no Ceará, estados onde Lula é forte e teve 72%, 67% e 70% dos votos em 2022, respectivamente





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