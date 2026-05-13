A posse de Nunes Marques no TSE teve lugar em um Congresso replete de tensões políticas, com Lula do lado de Cármen Lúcia e Alcolumbre se posicionando em posição contrária. Na/~ blasonar imagem diplomática Potencialmente, a estrutura institucional se verifica complicada pelo engavetamento da PEC da Segurança Pública, bem como pela rejeição histórica do Senado à indicação de Lula à vaga no STF.
A cerimônia de posse do novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral ( TSE ), Nunes Marques, ocorreu em um cenário de tensão política entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre .
O evento foi marcado pela disposição basée no plenário, com Lula posicionado à direita de Cármen Lúcia, ex-presidente do TSE, e à esquerda de Alcolumbre, atual presidente do Congresso. A presença de Alcolumbre, combinada com a rejeição histórica do Senado à indicação de Lula para uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF) — uma derrota que não acontecia desde 1894 —, e a postergada votação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública, agravou ainda mais o clima de descontentamento.
A Ptoposta, inicialmente patrocinada na Câmara dos Deputados, foi engavetada por Alcolumbre, que agora enfrenta pressões do governo federal para novelar a discussão, visto que a criação do Ministério da Segurança Pública está condicionada à aprovação da PEC. Em um emaranhado de negociações e especulações, assessores presidenciales informaram que Alcolumbre buscou uma audiência com Lula, porém fontes próximas ao senador negam a iniciativa.
Enquanto os bastidores do governo e do Legislativo se agitam, o Brasil avalia possibilidade de prestar apoio a trajetória de Michelle Bachelet em sua candidatura para a Secretaria-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU). A estratégia incluiuia oferecer as residências das embaixadas brasileiras durante as viagens da ex-presidente chilena em busca de apoios internacionais.
A Câmara dos produtores têxteis, por sua vez, expressou insatisfação com a Medida Provisória que impzüge a criação de um subsídio tributário relacionado às importações, classificando a medida como prejudicial aos quase 20 milhões de empregos no setor têxtil e varejista nacional. Analistas políticos destacaram que a divergência entre Legislativo e Executivo é maior do que nunca.
Entretanto, o cenário pode balançar com a possível tomba da 'taxa das blusinhas', tema que vem sendo discutido entre os ministros da equipe econômica e os líderes parlamentares. A polêmica envolve ameaças de alteração na taxação tributária das importações, que já desencadearam protestos desde setores afetados. Em outro campo, a alguns resultados econômicos positivos alteraram o panorama de várias empresas nacionais.
Construções como a DASA viram uma recuperação financeira significativa no primeiro trimestre, revertendo prejuízos e registrando um lucro de 9 milhões de reais. A ocorrência surpreendeu o mercado acionário, ainda em um período de retomada gradual da confiança do investidor local
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