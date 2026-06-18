Lula diz que nunca foi esquerdista no G7 e critica Trump por críticas ao Brasil

O presidente Lula disse que nunca foi esquerdista durante uma conversa informal com a diretora-geral do FMI, Kristalina Georgieva, e o chanceler alemão, Friedrich Merz, durante o encontro do G7 na França. Lula explicou como funcionam as eleições no Brasil e afirmou que o mundo não é de esquerda, mas sim de centro. Ele também relatou uma ocasião nos anos 1980 em que foi convidado para participar de um congresso na Rússia, mas não pôde participar devido à Lei de Segurança Nacional brasileira.

O presidente Lula disse que nunca foi esquerdista durante uma conversa informal com a diretora-geral do FMI , Kristalina Georgieva , e o chanceler alemão, Friedrich Merz , durante o encontro do G7 na França.

Lula explicou como funcionam as eleições no Brasil e afirmou que o mundo não é de esquerda, mas sim de centro. Ele também relatou uma ocasião nos anos 1980 em que foi convidado para participar de um congresso na Rússia, mas não pôde participar devido à Lei de Segurança Nacional brasileira. Em seguida, Lula defendeu o sistema de votação brasileiro com urnas eletrônicas auditáveis e afirmou que o sistema deveria ser adotado por outros países.

Além disso, Lula comentou sobre as eleições no Brasil e afirmou que o sistema é





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