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Lula Discute Convocação de Neymar com Ancelotti para a Copa do Mundo: Detalhes e Expectativas

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Lula Discute Convocação de Neymar com Ancelotti para a Copa do Mundo: Detalhes e Expectativas
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📆4/14/2026 10:56 PM
📰JornalOGlobo
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Presidente Lula revela conversa com o técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, sobre a convocação de Neymar para a Copa do Mundo. Lula enfatiza a importância da preparação física e profissionalismo, citando Messi e Cristiano Ronaldo como exemplos. Decisão final será anunciada em 18 de maio. Outras notícias incluem eleições no Peru, rankings de pizzarias, Hall da Fama do Rock, esportes e projetos no Rio de Janeiro.

Em uma revelação surpreendente, o presidente Lula compartilhou detalhes de uma conversa com o técnico da seleção brasileira , Carlo Ancelotti , sobre a possível convocação de Neymar para a Copa do Mundo. A entrevista, concedida ao site Brasil 247, trouxe à tona a visão do presidente sobre a situação do jogador e o que ele considera essencial para uma convocação bem-sucedida. A decisão final, que definirá o futuro de Neymar na competição, está agendada para 18 de maio, gerando grande expectativa entre os fãs e especialistas. Lula , ao relatar o diálogo com Ancelotti , enfatizou a importância da condição física de Neymar e sua dedicação profissional, citando exemplos de sucesso como Messi e Cristiano Ronaldo.

A conversa entre Lula e Ancelotti ocorreu em 26 de janeiro, durante um evento relacionado à Copa do Mundo Feminina de 2027, que será sediada no Brasil. O encontro foi marcado por fotos e até mesmo brincadeiras sobre o futebol, com Lula expressando seu desejo de que Ancelotti treinasse o Corinthians, seu time do coração. Ao discutir a possível convocação de Neymar, Lula destacou a necessidade de o jogador demonstrar profissionalismo e comprometimento. Ele mencionou a trajetória de sucesso de Messi e Cristiano Ronaldo como modelos a serem seguidos, ressaltando que o talento, embora importante, não é o único fator determinante. A decisão final de Ancelotti, que definirá a presença de Neymar na Copa do Mundo, é aguardada com grande expectativa. O presidente enfatizou que a convocação deve ser baseada no desempenho e na preparação física do jogador, incentivando-o a se espelhar nos grandes nomes do futebol mundial. A expectativa em torno da convocação de Neymar para a Copa do Mundo é alta, especialmente por ser a primeira sob a gestão de Ancelotti. A data de anúncio, 18 de maio, está marcada no calendário dos torcedores e da mídia esportiva, que aguardam ansiosamente a decisão do técnico e a reação do jogador.

Além da discussão sobre Neymar, a notícia traz outras atualizações relevantes no cenário nacional e internacional. No Peru, um candidato ultraconservador solicitou às autoridades que as eleições presidenciais fossem declaradas nulas, devido a problemas ocorridos durante a votação. No setor de varejo, a Lumai, marca de casa e utilidades domésticas, anunciou a criação de seu canal digital próprio, incluindo e-commerce, blog e programa de afiliados, após consolidar seu crescimento em grandes plataformas. No mundo da gastronomia, a Bento Pizzeria, localizada na Tijuca, Rio de Janeiro, foi eleita a melhor pizzaria do Rio de Janeiro pelo ranking 50 Top Pizza 2026. A Leggera, de São Paulo, conquistou o título de melhor pizzaria da América Latina pela terceira vez, demonstrando a forte presença brasileira no ranking. No âmbito esportivo, Liam Gallagher celebrou sua entrada no Hall da Fama do Rock, e Fabinho marcou o gol da vitória do Al-Ittihad na prorrogação contra o Al-Wahda, garantindo a classificação para as quartas de final da Champions Asiática. No mercado imobiliário, um novo projeto residencial em Botafogo está expandindo a oferta de unidades em uma área com boa infraestrutura. Por fim, o governo está utilizando um dispositivo no licenciamento da BR-319, questionado por associações ambientalistas, para acelerar as obras da rodovia, que é a única ligação terrestre entre Manaus e o restante do país.

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