Lula Desvincula-se do Noticiário Negativo em Segundo Trimestre

O petista reeleito Lula conseguiu se desvencilhar do noticiário negativo dos primeiros meses do ano, com a melhora na avaliação do governo graças a um pacote de medidas recentes e à exposição das ligações de Flávio Bolsonaro com Daniel Vorcaro, segundo aliados

Na visão de aliados do petista, iniciativas da gestão se juntaram às revelações sobre a ligação de Flávio Bolsonaro com VorcaroAliados de Lula atribuem à melhora na avaliação do governo a um pacote de medidas recentes e à exposição das ligações de Flávio Bolsonaro com Daniel Vorcaro.

A pesquisa Datafolha mostra uma redução na diferença entre avaliações positivas e negativas. Iniciativas como o programa Desenrola e viagens internacionais contribuíram para essa percepção. O PT vê tendência de aprovação crescente, mas reconhece desafios. O Irineu é a iniciativa do GLOBO para oferecer aplicações de inteligência artificial aos leitores.

Toda a produção de conteúdo com o uso do Irineu é supervisada por jornalistas.da Silva acreditam que o pacote de medidas positivas anunciadas nas últimas semanas e iniciativas como o encontro com o presidente Donald Trump pesaram, junto com as revelações das relações do senadorDe acordo com aliados, Lula conseguiu agora no segundo trimestre se desvencilhar do noticiário negativo dos primeiros meses do ano. Na pesquisa do Datafolha de abril, a diferença entre avaliação negativa e positiva do governo era de 11 pontos (40% de ótimo e bom contra 29% de ruim e péssimo).

A distância caiu para 9 pontos na edição na semana passada (39% a 30%) e chegou a 6 pontos na edição atual (38% a 32%) da pesquisa





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