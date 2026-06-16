Lula defende soberania e critica fortuna de Elon Musk em reunião do G7

O presidente brasileiro Lula participou de uma reunião do G7 na França e defendeu que o crime organizado deve respeitar a soberania dos países. Ele também criticou a fortuna de Elon Musk e falou sobre a desigualdade econômica e política que afeta as democracias.

Lula defendeu que o crime organizado deve respeitar a soberania dos países durante reunião do G7 na França. O presidente brasileiro também criticou a fortuna de Elon Musk e falou sobre a desigualdade econômica e política que afeta as democracias.

Ele destacou a importância de combater os crimes transnacionais e de acelerar a implementação do Acordo de Paris para combater o aquecimento global. Além disso, Lula discutiu a necessidade de aumentar o financiamento climático e de proteger as comunidades vulneráveis. Ele também mencionou a importância de valorizar o diálogo e a cooperação institucional para combater o narcotráfico e outros ilícitos.

Por fim, Lula enfatizou a necessidade de acessar tecnologias de ponta, como a Inteligência Artificial, para o desenvolvimento dos países em desenvolvimento





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