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Lula defende reciprocidade após expulsão de delegado brasileiro pelos Estados Unidos

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Lula defende reciprocidade após expulsão de delegado brasileiro pelos Estados Unidos
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📆4/21/2026 10:47 AM
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O presidente Lula criticou a expulsão do delegado da Polícia Federal Marcelo Ivo de Carvalho pelos EUA, classificando a medida como abuso de autoridade e ameaçando aplicar reciprocidade.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva adotou um tom firme nesta terça-feira, durante sua passagem pela Alemanha, ao comentar a recente expulsão de um delegado da Polícia Federal brasileira dos Estados Unidos . O delegado Marcelo Ivo de Carvalho, que teve participação ativa nas investigações e na prisão do ex-deputado Alexandre Ramagem, foi alvo de uma medida abrupta por parte das autoridades norte-americanas.

Lula afirmou categoricamente que o Brasil não aceitará abusos de autoridade e que o governo federal está disposto a aplicar o princípio da reciprocidade caso se confirme qualquer irregularidade ou desrespeito às normas diplomáticas na expulsão do agente brasileiro. Segundo o mandatário, o Brasil busca relações pautadas pela correção e pelo respeito mútuo, repudiando qualquer ingerência que tente subverter a soberania nacional ou a legitimidade das instituições brasileiras no exercício de suas funções internacionais. A situação ganhou contornos de crise diplomática após o Escritório para Assuntos do Hemisfério Ocidental dos Estados Unidos publicar, via redes sociais, uma declaração alegando que o delegado brasileiro teria tentado manipular o sistema de imigração norte-americano para evitar processos formais de extradição. Tal acusação foi prontamente rebatida pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, que classificou a medida como infundada. O chanceler destacou que o trabalho do delegado em Miami ocorre dentro de um memorando de entendimento devidamente formalizado entre a Polícia Federal do Brasil e as agências dos Estados Unidos. O governo brasileiro agora aguarda por esclarecimentos formais, enfatizando que a cooperação policial entre os dois países deveria ocorrer por meio dos canais oficiais de comunicação, e não via redes sociais ou ações unilaterais que colocam em xeque a continuidade das parcerias estratégicas entre as nações. Por sua vez, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, negou qualquer irregularidade no cumprimento da missão de Carvalho e reforçou que o delegado estava em solo americano dentro do prazo estabelecido para o seu intercâmbio técnico. Ele explicou que o oficial atua há dois anos nos Estados Unidos, em um modelo de cooperação que o Brasil mantém com dezenas de outros países, visando o combate ao crime organizado e a facilitação de informações judiciais. A expectativa é que, após o retorno de Lula ao Brasil, novas reuniões sejam convocadas para definir a postura oficial do Itamaraty frente ao incidente. O episódio ocorre em um momento em que a cooperação internacional de segurança é vital para o combate a delitos transnacionais, o que torna a tensão entre Brasília e Washington um ponto de atenção para os diplomatas nos próximos dias. Enquanto isso, o presidente brasileiro conclui sua agenda na Europa, mantendo o foco na estabilidade das relações externas, mas sem abrir mão da defesa da autonomia de seu corpo policial e diplomático perante qualquer pressão externa

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