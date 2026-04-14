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Lula Defende Papa Leão XIV e Critica Postura de Trump em Relações Internacionais

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Lula Defende Papa Leão XIV e Critica Postura de Trump em Relações Internacionais
LulaTrumpPapa Leão XIV
📆4/14/2026 3:22 PM
📰Terranoticiasbr
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Em entrevista, Lula expressa apoio ao Papa Leão XIV, endossando suas críticas a conflitos e à postura de Trump, defendendo o diálogo e a diplomacia nas relações internacionais. Lula critica Trump por imagem religiosa gerada por IA e destaca a importância da paz.

Em um pronunciamento contundente, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva manifestou seu apoio ao Papa Leão XIV, endossando as críticas do pontífice em relação a conflitos internacionais e ao ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump . A declaração de Lula ocorreu em entrevista concedida ao Brasil 247, à Revista Fórum e ao DCM, onde o presidente brasileiro expressou sua opinião sobre a postura de Trump e a importância de promover o diálogo e a paz global. A fala de Lula surge em resposta a uma publicação controversa de Trump nas redes sociais, onde uma imagem gerada por inteligência artificial retratava o ex-presidente como uma figura semelhante a Jesus Cristo, gerando críticas de diversos setores, incluindo cristãos conservadores. Lula , em sua análise, destacou a necessidade de uma abordagem mais diplomática nas relações internacionais, enfatizando que “ninguém precisa ter medo de ninguém” e que a liderança deve se basear no respeito e na busca pela paz, em vez de ameaças e posturas autoritárias.

Lula criticou abertamente a postura de Trump, acusando-o de adotar um jogo político para agradar o povo americano e transmitir a imagem de um país “potente, preponderante, onipotente”. O presidente brasileiro ressaltou sua admiração pelos Estados Unidos em termos econômicos e tecnológicos, mas enfatizou que isso não justifica atitudes autoritárias ou ameaçadoras. Lula mencionou os impactos negativos da guerra envolvendo o Irã, incluindo o aumento do preço da gasolina nos Estados Unidos. Apesar das críticas, Lula fez questão de destacar que as relações entre Brasil e Estados Unidos seguem estáveis, mencionando diálogo recente com Trump e afirmando que o relacionamento bilateral está “bem amenizado”. O posicionamento de Lula demonstra uma clara defesa da diplomacia e da busca por soluções pacíficas para os conflitos globais, em contraste com a postura mais agressiva de Trump. A crítica ao uso de imagens religiosas para fins políticos, como no caso da publicação de Trump, também reflete a preocupação de Lula com a ética e o respeito às crenças alheias.

A entrevista de Lula abordou também outros temas relevantes, como a crise de endividamento no Brasil e a atuação do governo para conter seus efeitos, além de questões como a rejeição do presidente, conforme pesquisa Datafolha. O presidente aproveitou para reiterar a importância do sistema multilateral e da democracia, criticando implicitamente o uso de imagens que, em sua visão, não contribuem para esses valores. A defesa do Papa Leão XIV, que tem se posicionado contra conflitos e defendido a paz, demonstra uma convergência de ideias entre Lula e o pontífice, reforçando a mensagem de que a diplomacia e o diálogo são os caminhos mais adequados para a resolução de conflitos internacionais. A fala de Lula ressalta a importância da liderança baseada no respeito, na busca pela paz e no diálogo, em oposição a posturas autoritárias e ameaçadoras. O presidente busca fortalecer a imagem do Brasil como um país que promove a paz e a cooperação internacional, alinhando-se com as posições do Papa Leão XIV e outros líderes que defendem a diplomacia e a resolução pacífica de conflitos

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