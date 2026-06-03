O presidente Lula exibiu um cartaz e uma mensagem em um telão em defesa do Pix após a proposta de um novo tarifaço pelos EUA. As ações do presidente ocorreram durante um evento em Goiás na terça-feira, 2, e nesta quarta-feira, 3, durante uma reunião ministerial. 'O Pix é do Brasil', diziam os textos em ambas as ocasiões, em um aceno ao eleitorado pouco antes da corrida presidencial. A movimentação ocorre após o Escritório Comercial dos Estados Unidos propor uma tarifa geral sobre produtos brasileiros para compensar 'atos, políticas e práticas incoerentes'. O uso do Pix, 'a falta de medidas' contra a corrupção, o mercado de etanol e o 'desmatamento ilegal persistente' foram alguns dos argumentos usados contra o Brasil. Em outra notícia, Alcione e Belo cantaram o Hino Nacional antes de um jogo do Brasil e foram criticados na web. A cantora Alcione afirmou que 'era melhor deixar o samba morrer' após a apresentação. Em uma matéria de beleza, três cortes de cabelo que ficam muito bem e rejuvenescem qualquer rosto são sugeridos para mulheres após os 50 anos. Em uma história de inovação, há 80 anos, alguém fez um furo nas mangueiras que economizou milhões de litros de gasolina sem precisar de chips, sensores ou software. Em uma notícia de esporte, o VAR confirmou um gol da Chapecoense contra o Palmeiras, mas o árbitro decidiu rever o lance e anular o gol de empate. Por fim, o empresário Luciano Hang ironizou a PEC do fim da escala 6x1 e defendeu a jornada 4x3, afirmando que 'se for para quebrar o Brasil, que seja rápido'.

O presidente Lula exibiu um cartaz e uma mensagem em um telão em defesa do Pix após a proposta de um novo tarifaço pelos EUA .

As ações do presidente ocorreram durante um evento em Goiás na terça-feira, 2, e nesta quarta-feira, 3, durante uma reunião ministerial.

'O Pix é do Brasil', diziam os textos em ambas as ocasiões, em um aceno ao eleitorado pouco antes da corrida presidencial. A movimentação ocorre após o Escritório Comercial dos Estados Unidos propor uma tarifa geral sobre produtos brasileiros para compensar 'atos, políticas e práticas incoerentes'. O uso do Pix, 'a falta de medidas' contra a corrupção, o mercado de etanol e o 'desmatamento ilegal persistente' foram alguns dos argumentos usados contra o Brasil.

Em outra notícia, Alcione e Belo cantaram o Hino Nacional antes de um jogo do Brasil e foram criticados na web. A cantora Alcione afirmou que 'era melhor deixar o samba morrer' após a apresentação. Em uma matéria de beleza, três cortes de cabelo que ficam muito bem e rejuvenescem qualquer rosto são sugeridos para mulheres após os 50 anos.

Em uma história de inovação, há 80 anos, alguém fez um furo nas mangueiras que economizou milhões de litros de gasolina sem precisar de chips, sensores ou software. Em uma notícia de esporte, o VAR confirmou um gol da Chapecoense contra o Palmeiras, mas o árbitro decidiu rever o lance e anular o gol de empate.

Por fim, o empresário Luciano Hang ironizou a PEC do fim da escala 6x1 e defendeu a jornada 4x3, afirmando que 'se for para quebrar o Brasil, que seja rápido'





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