Lula defende aprovação do projeto de lei que reduz jornada de trabalho para 40 horas semanais

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu a aprovação do projeto de lei que reduz o limite da escala de trabalho de 44 para 40 horas semanais, remunerado e proíbe redução salarial. O presidente afirmou que a redução da jornada de trabalho deve ser feita de uma vez, sem redução salarial. Ele destacou que o benefício para a saúde e para a educação será significativo, e que a redução da jornada de trabalho trará mais tranquilidade e descanso para os trabalhadores. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, também se manifestou a favor da proposta, afirmando que a redução da jornada de trabalho trará benefícios para a saúde e para a educação, e que a mulher terá uma jornada de trabalho superior.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu nesta sexta-feira a aprovação do projeto de lei que reduz o limite da escala de trabalho de 44 para 40 horas semanais, remunerado e proíbe redução salarial.

O presidente afirmou que a redução da jornada de trabalho deve ser feita de uma vez, sem redução salarial. Ele destacou que o benefício para a saúde e para a educação será significativo, e que a redução da jornada de trabalho trará mais tranquilidade e descanso para os trabalhadores.

O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, também se manifestou a favor da proposta, afirmando que a redução da jornada de trabalho trará benefícios para a saúde e para a educação, e que a mulher terá uma jornada de trabalho superior. A comissão especial que analisa a proposta na Câmara adiou, para próxima segunda-feira 25, a apresentação do parecer do relator, o deputado.





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