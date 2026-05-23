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Lula defende aprovação do projeto de lei que reduz jornada de trabalho para 40 horas semanais

Política News

Lula defende aprovação do projeto de lei que reduz jornada de trabalho para 40 horas semanais
Jornada De TrabalhoRedução De HorasLula
📆5/23/2026 12:40 AM
📰cartacapital
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu a aprovação do projeto de lei que reduz o limite da escala de trabalho de 44 para 40 horas semanais, remunerado e proíbe redução salarial. O presidente afirmou que a redução da jornada de trabalho deve ser feita de uma vez, sem redução salarial. Ele destacou que o benefício para a saúde e para a educação será significativo, e que a redução da jornada de trabalho trará mais tranquilidade e descanso para os trabalhadores. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, também se manifestou a favor da proposta, afirmando que a redução da jornada de trabalho trará benefícios para a saúde e para a educação, e que a mulher terá uma jornada de trabalho superior.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu nesta sexta-feira a aprovação do projeto de lei que reduz o limite da escala de trabalho de 44 para 40 horas semanais, remunerado e proíbe redução salarial.

O presidente afirmou que a redução da jornada de trabalho deve ser feita de uma vez, sem redução salarial. Ele destacou que o benefício para a saúde e para a educação será significativo, e que a redução da jornada de trabalho trará mais tranquilidade e descanso para os trabalhadores.

O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, também se manifestou a favor da proposta, afirmando que a redução da jornada de trabalho trará benefícios para a saúde e para a educação, e que a mulher terá uma jornada de trabalho superior. A comissão especial que analisa a proposta na Câmara adiou, para próxima segunda-feira 25, a apresentação do parecer do relator, o deputado.

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