Lula critica uso de inteligência artificial em eleições e defende a necessidade de repensar a influência dos algoritmos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou de uma entrevista exclusiva ao programa Sem Censura, onde abordou temas como a inteligência artificial na eleição, a polarização do mundo político e a necessidade de repensar a influência dos algoritmos de redes sociais.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacou a importância da inteligência artificial na eleição , mas criticou o uso de robôs na disputa eleitoral. Ele afirmou que a inteligência artificial pode ser útil em diversas áreas, mas não deve ser utilizada para escolher políticos.
Lula também criticou a concentração de recursos públicos por parte de parlamentares e partidos, e afirmou que o fundo partidário e eleitoral levaram à promiscuidade na política. O presidente também falou sobre a polarização do mundo político, e a necessidade de repensar a interferência dos algoritmos de redes sociais na organização do sistema social. A minirreforma eleitoral, aprovada na última terça-feira, permite o envio de mensagens automatizadas a eleitores cadastrados, sem que isso seja considerado irregular.
A medida foi alvo de críticas de diversas entidades da sociedade civil, que apontam para a possibilidade de ampliar o uso de ferramentas digitais com menor controle, especialmente na disseminação de conteúdo em massa.
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