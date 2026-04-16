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Lula critica Trump por ameaças de guerra e defende reforma do Conselho de Segurança da ONU

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Lula critica Trump por ameaças de guerra e defende reforma do Conselho de Segurança da ONU
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📆4/16/2026 11:07 PM
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Em entrevista à revista alemã Der Spiegel, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou Donald Trump por suas ameaças de guerra, defendeu a reforma do Conselho de Segurança da ONU e comentou sobre sua possível candidatura à reeleição e a situação de Cuba.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva manifestou forte crítica a Donald Trump , acusando-o de “ameaçar outros países com guerra o tempo todo” e reiterando que o ex-mandatário americano não possui o direito de se portar como “imperador do mundo”. As declarações foram feitas em uma entrevista concedida à revista alemã Der Spiegel, publicada nesta quinta-feira, 16.

A publicação da entrevista coincidiu com o início de uma viagem oficial do líder brasileiro à Europa, com uma parada de dois dias na Alemanha. Ao ser questionado sobre o cenário de disputas internacionais envolvendo China, Rússia e Estados Unidos, e o futuro do multilateralismo, Lula expressou sua preocupação com a instabilidade global. “Trump não foi eleito imperador do mundo. Ele não pode ficar ameaçando outros países com guerra o tempo todo. Precisamos colocar este mundo em ordem, que está prestes a se transformar em um campo único de batalha”, afirmou o presidente. Lula revelou ter buscado, junto a seus “amigos” Xi Jinping (China), Vladimir Putin (Rússia) e Emmanuel Macron (França), a convocação de uma reunião extraordinária do Conselho de Segurança da ONU para discutir a situação com o Irã e pressionar Trump a dialogar sobre o conflito. No entanto, lamentou a falta de receptividade: “ninguém deu ouvidos”. Para ilustrar a gravidade da situação, o presidente da República comparou o cenário internacional a “um navio à deriva em alto mar, em um navio sem capitão”. Ele enfatizou que uma guerra iniciada por Trump contra o Irã teria consequências desproporcionais para populações vulneráveis, citando os países da África e América Latina que arcarão com o aumento dos custos de alimentos básicos. Nesse contexto, Lula defendeu que o Secretário-Geral da ONU, António Guterres, convoque imediatamente uma Assembleia Geral Extraordinária para que Trump, Putin e outros líderes prestem contas de suas ações. Outro ponto crucial abordado na entrevista foi a reforma do Conselho de Segurança da ONU. Lula defendeu a alteração imediata de sua composição, com a inclusão de membros permanentes representantes da África, do Oriente Médio, do Brasil e da Alemanha. Ele questionou a lógica de que os cinco membros permanentes, que são os maiores produtores de armas e detêm armas nucleares, sejam os responsáveis por manter a paz mundial. Lula listou exemplos de intervenções e conflitos liderados por esses membros, como as ações da França e Reino Unido na Líbia, a invasão do Iraque pelos EUA, o ataque da Rússia à Ucrânia, a destruição de Gaza por Israel, e a recente tensão entre EUA e Irã. Em relação a uma possível ajuda energética brasileira a Cuba, Lula esclareceu que não enviou petróleo ou derivados para auxiliar o país caribenho devido às potenciais repercussões negativas para a Petrobras no mercado financeiro americano, onde a empresa tem ações listadas. Ele mencionou que, embora as relações com Cuba sejam boas e os cubanos entendam que o Brasil não deve tomar medidas prejudiciais a si próprio, é possível enviar medicamentos e alimentos, e é fundamental auxiliar Cuba em sua busca por independência energética. Sobre a possibilidade de concorrer à reeleição em outubro, Lula não confirmou sua candidatura, mas condicionou a decisão à convenção do Partido dos Trabalhadores (PT), embora admita estar se “preparando” para tal possibilidade. Ele expressou estar em plena forma física e mental, declarando o desejo de viver até 120 anos. Ao comentar sobre a disputa eleitoral e a possibilidade de derrota para Flávio Bolsonaro, que apareceu à frente em pesquisas recentes, Lula declarou que respeitará o resultado das urnas. “O Brasil continuará sendo um país democrático. Além disso, venceremos esta eleição e garantiremos que nossa democracia se torne ainda mais sólida. Não há lugar aqui para fascistas; para pessoas que não acreditam na democracia. Essa ideologia de direita que domina o mundo não tem futuro. Em vez de ideias, ela só espalha ódio e mentiras”, afirmou o presidente. A entrevista foi divulgada na véspera da viagem do presidente à Europa, que inclui visitas à Espanha, Alemanha e Portugal entre os dias 17 e 21 de abril. Nesta viagem, Lula participará, junto com o chanceler alemão Friedrich Merz, da abertura da Feira de Hannover, maior evento de tecnologia industrial do mundo, que terá o Brasil como país-parceiro. A viagem representa uma importante etapa de agenda internacional antes das eleições presidenciais brasileiras

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