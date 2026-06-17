Lula critica Trump no G7 e relaciona tarifas a postura imperialista

Durante a cúpula do G7, o presidente Lula afirmou que Trump agiu de forma desaforada ao sugerir novo tarifaço em meio a negociações, e justificou a ausência de reunião bilateral pela fase delicada das conversas entre Brasil e EUA.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou a postura dos Estados Unidos durante a cúpula do G7 realizada na França, afirmando que o governante americano, Donald Trump , praticou uma "coisa desaforada" ao sugerir a imposição de novos tarifas sobre produtos brasileiros enquanto negociações comerciais ainda estavam em andamento.

Lula destacou que não solicitou um encontro bilateral com Trump no evento, justificando que as conversas entre os dois países seguem em fase de negociação e que a atitude recente dos EUA demonstra um comportamento considerado imperialista, que dificulta o diálogo. As declarações foram dadas em entrevista coletiva na cidade de Évian-les-Bains, onde o G7 foi encerrado nesta quarta-feira.

O presidente relembrou que, mais cedo, durante conversa informal captada por microfone aberto com o presidente da Coreia do Sul, Lee Jae-myung, também havia externado desagrado em relação às ações do governo americano, declarando não gostar de conflitos e criticando a postura de Washington. Em outro trecho da gravação, com qualidade de áudio comprometida, Lula usou novamente o termo "imperador", já empregado por ele anteriormente para se referir a Trump, especialmente durante a cúpula dos Brics, onde afirmou que "o mundo não quer imperador" em resposta a ameaças de elevação de tarifas.

A fala se insere em um contexto de tensões comerciais entre Brasil e Estados Unidos. No início do mês, o governo americano concluiu uma investigação e recomendou a aplicação de uma tarifa adicional de 25% sobre produtos brasileiros, além de uma sobretaxa de 12,5% vinculada a alegações de trabalho forçado. Apesar de ambos os líderes terem participado da mesma cúpula, não há previsão de reunião bilateral, e os dois apenas trocaram um breve cumprimento em recepção oficial.

Lula tem reforçado, nos últimos dias, discursos contra o protecionismo e o unilateralismo, defendendo maior cooperação internacional para lidar com desafios globais. Sua presença no G7 ocorreu como convidado do grupo das sete maiores economias do mundo, e ele participou de debates sobre desenvolvimento econômico, segurança e inteligência artificial, além de encontros bilaterais com outros chefes de estado





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