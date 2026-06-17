Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands📷The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

Lula critica postura de Trump como imperador e destaca preparo da PF contra crime organizado

Política Internacional News

Lula critica postura de Trump como imperador e destaca preparo da PF contra crime organizado
LulaTrumpCrítica
📆6/17/2026 8:59 PM
📰CNNBrasil
111 sec. here / 13 min. at publisher
📊News: 83% · Publisher: 97%

Em coletiva, presidente brasileiro afirmou que Trump fala muito e ouve pouco; entregou documentos sobre crime organizado, tráfico de armas, minerais e acordo nuclear; e reafirmou confiança nas negociações entre Brasil e EUA.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a criticar a postura do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump , durante coletiva de imprensa nesta quarta-feira (17).

Lula afirmou que Trump continua agindo como um imperador, destacando que ele "fala muito e ouve pouco". Ao ser questionado sobre uma possível conversa com o republicano a respeito das tarifas impostas contra o Brasil, o presidente brasileiro explicou que não é possível dialogar "com todos os presidentes a toda hora" e que não solicitou uma reunião bilateral porque as negociações entre os dois países estão em andamento.

Ele aproveitou a ocasião para relembrar um episódio recente no G7, onde stated que não deseja uma nova Guerra Fria entre EUA e China, reforçando a posição diplomática do Brasil de buscar equilíbrio nas relações internacionais. Lula considerou desaforada a ação de Trump contra o Brasil e justificou sua crítica ao dizer que o presidente americano age com autoridade imperial.

Para fundamentar suas alegações, Lula entregou a Trump um documento detalhado sobre o crime organizado, demonstrando que a Polícia Federal brasileira está preparada para combater essas organizações. Além disso, apresentou informações sobre o tráfico internacional de armas e lavagem de dinheiro, apontando que grande parte das armas apreendidas pela PF tem origem nos Estados Unidos. O presidente também incluiu questões comerciais, minerais estratégicos e terras raras na pauta de discussão, mostrando preocupação com a soberania econômica do Brasil.

Outro ponto abordado foi a cópia do acordo negociado por Brasil, Turquia e Irã em 2010 sobre o programa nuclear iraniano, que foi encaminhada a Trump como parte do diálogo. Lula comentou sobre a recente decisão do governo americano de classificar facções criminosas brasileiras como organizações terroristas, argumentando que, embora representem uma ameaça, possuem características distintas das entidades terroristas tradicionais.

Apesar das divergências, o presidente brasileiro reaffirmou sua confiança nas negociações em andamento e disse que, se necessário, poderá voltar a conversar diretamente com Trump após o término das tratativas comerciais.

"Eu nasci no mundo político negociando", declarou Lula, defendendo a capacidade do governo brasileiro de conduzir as discussões com os EUA de forma soberana e estratégica

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

CNNBrasil /  🏆 2. in BR

Lula Trump Crítica Crime Organizado Negociações EUA Brasil Tarifas Polícia Federal Terras Raras

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

‘Não se meta nas eleições do Brasil’, diz Lula em resposta a Trump‘Não se meta nas eleições do Brasil’, diz Lula em resposta a TrumpPresidente brasileiro ainda afirmou que levará urna eletrônica em novo encontro com o americano
Read more »

Trump diz que conversou com Lula no G7 e classifica Brasil como 'país politicamente difícil'Trump diz que conversou com Lula no G7 e classifica Brasil como 'país politicamente difícil'Declaração ocorreu após condenação do deputado cassado Eduardo Bolsonaro pelo STF a 4 anos de prisão
Read more »

Trump pode ter preferências, mas não deve se meter nas eleições do Brasil, diz LulaTrump pode ter preferências, mas não deve se meter nas eleições do Brasil, diz Lula'A única coisa que eu quero é o respeito pelo Brasil', afirma presidente
Read more »

No G7, Lula diz que Trump não pode 'se meter nas eleições do Brasil'No G7, Lula diz que Trump não pode 'se meter nas eleições do Brasil'Presidente dos EUA disse que o Brasil é 'politicamente difícil'
Read more »



Render Time: 2026-06-17 23:58:58