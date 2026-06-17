Lula critica postura de Trump como imperador e destaca preparo da PF contra crime organizado

Em coletiva, presidente brasileiro afirmou que Trump fala muito e ouve pouco; entregou documentos sobre crime organizado, tráfico de armas, minerais e acordo nuclear; e reafirmou confiança nas negociações entre Brasil e EUA.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a criticar a postura do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump , durante coletiva de imprensa nesta quarta-feira (17).

Lula afirmou que Trump continua agindo como um imperador, destacando que ele "fala muito e ouve pouco". Ao ser questionado sobre uma possível conversa com o republicano a respeito das tarifas impostas contra o Brasil, o presidente brasileiro explicou que não é possível dialogar "com todos os presidentes a toda hora" e que não solicitou uma reunião bilateral porque as negociações entre os dois países estão em andamento.

Ele aproveitou a ocasião para relembrar um episódio recente no G7, onde stated que não deseja uma nova Guerra Fria entre EUA e China, reforçando a posição diplomática do Brasil de buscar equilíbrio nas relações internacionais. Lula considerou desaforada a ação de Trump contra o Brasil e justificou sua crítica ao dizer que o presidente americano age com autoridade imperial.

Para fundamentar suas alegações, Lula entregou a Trump um documento detalhado sobre o crime organizado, demonstrando que a Polícia Federal brasileira está preparada para combater essas organizações. Além disso, apresentou informações sobre o tráfico internacional de armas e lavagem de dinheiro, apontando que grande parte das armas apreendidas pela PF tem origem nos Estados Unidos. O presidente também incluiu questões comerciais, minerais estratégicos e terras raras na pauta de discussão, mostrando preocupação com a soberania econômica do Brasil.

Outro ponto abordado foi a cópia do acordo negociado por Brasil, Turquia e Irã em 2010 sobre o programa nuclear iraniano, que foi encaminhada a Trump como parte do diálogo. Lula comentou sobre a recente decisão do governo americano de classificar facções criminosas brasileiras como organizações terroristas, argumentando que, embora representem uma ameaça, possuem características distintas das entidades terroristas tradicionais.

Apesar das divergências, o presidente brasileiro reaffirmou sua confiança nas negociações em andamento e disse que, se necessário, poderá voltar a conversar diretamente com Trump após o término das tratativas comerciais.

"Eu nasci no mundo político negociando", declarou Lula, defendendo a capacidade do governo brasileiro de conduzir as discussões com os EUA de forma soberana e estratégica





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