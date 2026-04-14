Lula Confirma Intenção de Disputar Reeleição em Outubro

O presidente Lula declara sua intenção de concorrer à reeleição em outubro, após hesitações. Em entrevista, Lula justifica sua decisão, critica o governo anterior e ressalta a importância de dar continuidade aos projetos em andamento. A decisão final, no entanto, será tomada na convenção do PT em junho.

Após declarações em entrevista sobre a indecisão em relação à candidatura à reeleição , o presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou, nesta terça-feira, sua intenção de disputar um novo mandato em outubro. A manifestação ocorreu em uma entrevista, onde o presidente expressou seu desejo de continuar no cargo e a motivação por trás dessa decisão. 'Sempre estamos querendo um pouco mais para podermos lutar. Então, sou candidato por isso. Porque tenho muita coisa para fazer neste país. Tem muita coisa. Nós apenas começamos a alicerçar, porque foi mais difícil, sabe, recuperar dos anos de desastre do que foi o governo anterior', declarou Lula em entrevista a veículos de comunicação alinhados à esquerda. O presidente destacou que vê a necessidade de dar continuidade aos projetos e programas iniciados em seu governo, justificando assim sua disposição em concorrer à reeleição . A fala do presidente reflete a sua convicção na capacidade de realizar ainda mais pelo país, considerando o trabalho já realizado e os desafios que ainda precisam ser superados.

Na mesma entrevista, Lula aproveitou para reiterar críticas à gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, enfatizando as dificuldades encontradas na retomada do país após o período anterior. 'Aqui eles destruíram. Então, reconstruir uma obra destruída é muito mais difícil. E nós fizemos isso e estamos colhendo muita coisa', afirmou Lula, referindo-se aos desafios enfrentados ao assumir o governo. O presidente utilizou a oportunidade para contrastar as ações de sua administração com as do governo anterior, ressaltando o que considera ter sido uma gestão marcada por retrocessos. A ênfase na necessidade de reconstrução e na superação dos desafios demonstra a visão de Lula sobre a importância de dar continuidade ao seu projeto político, visando consolidar as políticas implementadas e avançar em novas áreas. A menção aos resultados positivos colhidos em sua gestão reforça a confiança do presidente em sua capacidade de liderar o país e alcançar os objetivos estabelecidos.

Embora tenha manifestado o desejo de ser candidato, Lula ressaltou que a decisão final será tomada em conformidade com os procedimentos estabelecidos pelo Partido dos Trabalhadores (PT), aguardando a convenção partidária prevista para junho. 'Obviamente que, como sou um democrata, sabe, o partido vai ter uma convenção em junho e o partido vai decidir se vai ser o Lula, se não vai ser o Lula, se vai ser outro, não vai ser outro. A verdade é o seguinte, eu nunca tive com tanta energia para ser presidente da República como estou agora', afirmou Lula, deixando claro que respeitará as decisões internas do partido. A declaração reforça o compromisso de Lula com os princípios democráticos e a importância da participação dos filiados nas decisões políticas. Ao mesmo tempo, a demonstração de energia e entusiasmo em relação ao cargo sinaliza sua determinação em seguir liderando o país, caso seja a vontade do partido e do povo. A posição de Lula demonstra uma estratégia de unir a experiência política com o respeito às instituições e a busca por um consenso interno, visando a consolidação de seu projeto político.





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