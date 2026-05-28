Lula celebra aprovação da PEC que encerra escala 6x1 e reduz jornada para 40 horas

O presidente Lula parabeniza a Câmara pelos 472 votos a 22 que garantiram o fim da escala 6x1 e a redução da jornada de 44 para 40 horas. A medida, considerada histórica, segue para o Senado, onde aguardam nova votação. A PEC também fixa duas folgas semanais, prefere‑ncilmente aos domingos, e exclui profissionais de alta renda da regra de controle de ponto.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) celebrou, nesta quarta‑feira (27), a aprovação, na Câmara dos Deputados, da proposta que põe fim à escala 6x1 e estabelece a redução da jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais em até 14 meses, sem diminuição salarial.

Em discurso ao plenário, Lula qualificou a medida como uma "conquista historica e civilizatória", agradeceu ao presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos‑PB), e garantiu que o Executivo trabalhará para que a reforma chegue ao Senado Federal e seja definitivamente aprovada. A proposta, apresentada como Proposta de Emenda à Constituição (PEC), foi aceita com 472 votos a 22 no primeiro turno e 461 a 19 no segundo, superando a maioria qualificada exigida de 308 deputados em duas votações.

Ainda não há data marcada para o julgamento no Senado, onde 49 senadores já declararam apoio à iniciativa, que também requer maioria qualificada em dois turnos para ser incorporada ao texto constitucional. Lula destacou que a mudança vai muito além da mera contagem de horas: "Mais do que horas no relógio, estamos devolvendo aos trabalhadores o direito ao convívio familiar, ao descanso, à vida além do trabalho".

Segundo o presidente, a garantia de duas folgas semanais - preferencialmente aos domingos - permitirá que trabalhadores estudem, se cuidem, se divirtam e acompanhem o crescimento dos filhos. Ele ainda sublinhou que a reforma representa uma vitória das mulheres, que historicamente carregam jornadas superiores e desiguais, e atribuiu o avanço à mobilização intensa da sociedade civil, sindicatos e movimentos sociais.

A PEC também prevê que, a partir de 60 dias da promulgação, todas as convenções e acordos coletivos incompatíveis com a nova carga horária perderão validade, forçando empregadores e sindicatos a renegociar condições de trabalho. O texto constitucional altera a parte dedicada aos Direitos e Garantias Fundamentais, estabelecendo que a duração do trabalho normal não pode ultrapassar oito horas diárias ou quarenta horas semanais, salvo exceções previstas em acordo ou convenção coletiva.

A medida inclui ainda uma regra de transição, fruto de intensas negociações entre o governo, empresários e confederações patronais, que inicialmente se opunham a um ajuste imediato. O governo cedeu à pressão do setor produtivo ao permitir que a implementação seja gradual, com duas etapas de redução da jornada ao longo de até 14 meses.

A PEC determina ainda que os trabalhadores com diploma de nível superior e remuneração superior a 2,5 vezes o teto do INSS - cerca de R$ 21,1 mil - ficarão excluídos das novas normas de controle de ponto e jornada, justificando a exceção como medida contra a "pejotização" e para preservar a liberdade de profissionais de alta renda. Economistas alertam que, para que a reforma produza ganhos de produtividade, será fundamental combinar a redução de jornada com investimentos em qualificação, inovação, infraestrutura e logística, fomentando um mercado de trabalho mais dinâmico e competitivo





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