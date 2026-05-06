Lula busca ajuda de Trump para extradição de empresário acusado de fraudes bilionárias

O presidente Lula deve pedir aos EUA a prisão de Ricardo Magro, dono da Refit, acusado de fraudes no mercado de combustíveis. A reunião com Trump ocorre em Washington e pode fortalecer a cooperação na luta contra o crime organizado.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está programado para se reunir com o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump , nesta quinta-feira (7), em Washington, com um pedido específico em pauta: a ajuda dos EUA na captura do empresário brasileiro Ricardo Magro .

Magro é o proprietário do grupo Refit, que controla a refinaria de Manguinhos, no Rio de Janeiro, e está sob investigação da Polícia Federal por supostamente liderar um esquema de fraudes bilionárias no mercado de combustíveis. O empresário reside em Miami desde a década passada, o que torna a cooperação internacional essencial para sua possível extradição.

Segundo fontes próximas ao Palácio do Planalto, Lula pretende abordar o tema no contexto da luta contra o crime organizado no Brasil, um assunto de interesse mútuo entre os dois países. A Casa Branca tem considerado a classificação do Primeiro Comando da Capital (PCC) e do Comando Vermelho (CV) como organizações terroristas, o que reforça a importância da colaboração entre Brasil e EUA na área de segurança.

Internamente, a estratégia do governo petista é demonstrar que está atacando a corrupção e o crime organizado em níveis elevados, fortalecendo sua imagem na área de segurança pública. A Refit foi alvo da megaoperação Carbono Oculto, da Polícia Federal, que resultou na interdição da refinaria pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

O grupo empresarial de Magro é acusado de participar de um esquema de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis, envolvendo a criação de empresas de fachada, fundos de investimento e offshores, com possíveis ligações ao crime organizado. Magro, por sua vez, nega as acusações e afirma ser vítima de perseguição. Em entrevista à Folha de S. Paulo, no ano passado, ele declarou que suas empresas não praticam sonegação, mas contestam valores cobrados pela Receita Federal.

Apesar das investigações, não há mandado de prisão em aberto contra ele, nem condenação judicial. Além disso, Magro não consta em nenhuma lista da Interpol e reside legalmente nos Estados Unidos. A reunião entre Lula e Trump ocorre em um momento delicado para as relações bilaterais, mas a cooperação na área de segurança pode ser um ponto de convergência entre os dois países.

A expectativa é que o governo brasileiro consiga avançar na extradição de Magro, caso haja provas concretas de sua participação nos crimes investigados. Enquanto isso, a Polícia Federal continua a desvendar o esquema de fraudes no setor de combustíveis, que tem impactos significativos na economia e na segurança nacional





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