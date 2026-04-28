Lula avalia zerar 'taxa das blusinhas' para impulsionar popularidade

O presidente Lula estuda a possibilidade de extinguir a taxa de importação de até US$ 50 em compras online, buscando recuperar a popularidade e enfrentar a resistência do setor varejista.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem intensificado as discussões com sua equipe econômica em relação à possível extinção da taxa de importação sobre compras internacionais de baixo valor, popularmente conhecida como ' taxa das blusinhas '.

A medida, que consiste na isenção do imposto de 20% incidente sobre compras online de até 50 dólares, está sendo considerada como uma estratégia para impulsionar a popularidade do governo e mitigar a crescente insatisfação popular. A proposta, que deve ser encaminhada ao Congresso Nacional em forma de medida provisória ainda no mês de maio, visa aliviar o ônus financeiro sobre os consumidores, especialmente aqueles de menor renda, que são os mais afetados por essa tributação.

A decisão de avaliar a zeragem da taxa surge em um momento delicado para a gestão Lula, que enfrenta índices de rejeição consideráveis, em parte atribuídos à impopularidade do imposto. Pesquisas recentes demonstram que a 'taxa das blusinhas' é frequentemente citada como um dos principais motivos de descontentamento com o governo atual, impactando negativamente a imagem do presidente e de sua equipe. Apesar do potencial benefício para os consumidores, a iniciativa tem gerado resistência no setor varejista nacional.

Representantes do comércio argumentam que a isenção da taxa de importação pode prejudicar a competitividade das empresas brasileiras, levando a perdas financeiras e, consequentemente, a demissões em massa. Eles defendem que a medida favoreceria o comércio eletrônico internacional em detrimento do comércio local, desequilibrando o mercado e comprometendo a geração de empregos no país.

Contudo, o Palácio do Planalto contrapõe que a arrecadação gerada pela 'taxa das blusinhas' não se mostrou suficiente para compensar os impactos negativos na economia e na popularidade do governo. Além disso, a expectativa inicial de aumento na geração de empregos não se concretizou, reforçando a necessidade de buscar alternativas para estimular o consumo e a atividade econômica.

A equipe do presidente Lula acredita que a isenção da taxa pode impulsionar o comércio eletrônico, aumentar a arrecadação de outros impostos e, em última análise, gerar mais empregos e renda para a população. A avaliação é que, em um cenário de desaceleração econômica, a medida pode ser um importante estímulo para a retomada do crescimento. A estratégia do governo é apresentar a medida provisória como um pacote de benefícios à população, especialmente em um ano eleitoral.

A expectativa é que, mesmo com a resistência de alguns setores, o Congresso Nacional aprove a medida provisória, transformando-a em lei. Líderes parlamentares têm sido consultados sobre o assunto e, segundo fontes próximas ao governo, demonstram disposição para aprovar a iniciativa, reconhecendo o potencial impacto positivo na imagem do presidente e na aprovação do governo.

A escolha da medida provisória em vez de um projeto de lei se deve à urgência da medida e à necessidade de garantir sua aprovação em tempo hábil para o processo eleitoral. Embora um projeto de lei possa levar mais tempo para ser aprovado, a medida provisória entra em vigor imediatamente após sua publicação, permitindo que o governo colha os benefícios da medida em um curto espaço de tempo.

A decisão final sobre o envio da medida provisória deve ser tomada nos próximos dias, após novas reuniões entre o presidente Lula e sua equipe econômica. A expectativa é que a medida seja anunciada em breve, como parte de um esforço mais amplo do governo para melhorar sua imagem e aumentar suas chances de sucesso nas próximas eleições.

A discussão sobre a 'taxa das blusinhas' demonstra a complexidade das decisões econômicas e a necessidade de equilibrar os interesses de diferentes setores da sociedade. A medida, se aprovada, terá um impacto significativo na vida dos consumidores, no setor varejista e na economia brasileira como um todo





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