Presidente brasileiro afirma que investigação comercial americana foi iniciada a pedido da família Bolsonaro e que não aceitará imposições sobre o sistema financeiro nacional, especialmente o Pix, enquanto negociações continuam até julho de 2026.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, durante evento em Goiás nesta terça-feira, 2, voltou a responsabilizar o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) pela medida anunciada pelo governo dos Estados Unidos que pode resultar em tarifas extras sobre produtos brasileiros.

A declaração ocorreu após visita ao Hospital Municipal Universitário de Rio Verde, em Rio Verde, Goiás, com a presença dos ministros da Saúde, Alexandre Padilha, da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, e da Educação, Leonardo Barchini. Lula afirmou que não aceitará interferências externas em assuntos relacionados ao sistema financeiro brasileiro, tema ligado ao Pix e a其他 pagamentos instantâneos, que tem sido alvo de críticas por parte de autoridades norte-americanas e de setores da oposição brasileira.

O governo dos EUA anunciou na segunda-feira, 1, que o Escritório do Representante Comercial (USTR) concluiu preliminarmente que certas práticas do Brasil no comércio digital e serviços de pagamento eletrônico são "irrazoáveis" e oneram o comércio americano, com base na Seção 301 da Lei de Comércio de 1974. O USTR propôs a aplicação de uma tarifa adicional de 25% sobre uma série de produtos brasileiros, mas a medida ainda não foi implementada e há espaço para negociações até 15 de julho de 2026.

Uma audiência pública foi marcada para 6 de julho, onde partes interessadas poderão se manifestar. Se o Brasil não adotar "medidas corretivas", os EUA podem efetivar as tarifas. Para o governo brasileiro, a investigação foi iniciada em 15 de julho de 2025 por provocação da família Bolsonaro,特别是 Flávio Bolsonaro, que visitou Washington recentemente. O Planalto alega que o senador, pré-candidato à presidência, agiu por interesses eleitorais e familiares, prejudicando o diálogo construtivo entre os presidentes Lula e Trump.

O comunicado oficial brasileiro classifica a atitude como "sabotagem" e expressa indignação, acusando "falsos patriotas" de usar cargos públicos para conspirar contra o país. A crise reacende o debate sobre a influência de políticos oposicionistas nas relações internacionais e a soberania nacional em políticas como o sistema de pagamentos e o combate ao desmatamento, também mencionados na investigação americana





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