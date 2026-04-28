Lula assina decreto de promulgação do acordo Mercosul-União Europeia

Após mais de 20 anos de negociações, o acordo comercial entre Mercosul e União Europeia será promulgado pelo Presidente Lula, com entrada em vigor provisória em 1º de maio. O acordo prevê a redução de tarifas para 91% dos produtos do Mercosul e 95% dos produtos da UE, representando um dos maiores acordos comerciais já negociados.

O Palácio do Planalto será palco de um momento histórico nesta terça-feira, 28 de março, com a assinatura do decreto de promulgação do acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Este evento marca o fim de um longo e complexo processo de negociação que se estendeu por mais de duas décadas, envolvendo os países membros dos dois blocos econômicos. A entrada em vigor provisória do acordo está prevista para 1º de maio, representando um marco significativo para o comércio internacional e as relações geopolíticas entre América do Sul e Europa.

A promulgação pelo Congresso Nacional, ocorrida em 17 de março, solidificou o compromisso do Brasil com a abertura comercial e a integração econômica. O acordo estabelece uma redução gradual de tarifas alfandegárias ao longo dos próximos anos, abrangendo uma vasta gama de produtos. Especificamente, 91% dos produtos importados pelo Mercosul terão suas tarifas reduzidas, enquanto 95% dos produtos provenientes da União Europeia se beneficiarão de condições comerciais mais favoráveis.

Essa ampla cobertura tarifária demonstra a ambição do acordo em promover um fluxo comercial mais livre e eficiente entre os dois blocos. O Vice-Presidente Geraldo Alckmin enfatizou a importância estratégica do acordo, destacando que ele conecta dois gigantes econômicos que, juntos, representam mais de 700 milhões de pessoas e aproximadamente um quarto da economia global.

Alckmin ressaltou que este é o maior acordo já negociado pelo Mercosul e o maior acordo comercial entre blocos econômicos em todo o mundo, sublinhando seu impacto potencial no cenário econômico internacional. A priorização deste acordo pelo governo Lula, desde o início do ano, demonstra o reconhecimento de seu valor estratégico para o desenvolvimento econômico do Brasil e da região.

Em um ano eleitoral, a concretização deste tratado se apresenta como um importante trunfo para o governo, evidenciando sua capacidade de promover acordos que impulsionam o crescimento e a competitividade. Além da redução de tarifas, o acordo Mercosul-UE abrange uma série de outras áreas importantes, incluindo compromissos ambientais, regras de investimento, normas para compras públicas e medidas de facilitação para pequenas e médias empresas.

A inclusão de cláusulas ambientais reflete a crescente preocupação com a sustentabilidade e a necessidade de garantir que o comércio internacional não ocorra à custa da degradação ambiental. As regras de investimento visam criar um ambiente mais previsível e seguro para investidores, incentivando o fluxo de capital e a criação de empregos. As normas para compras públicas buscam promover a transparência e a concorrência, garantindo que os governos obtenham o melhor valor para o dinheiro dos contribuintes.

E as medidas de facilitação para pequenas e médias empresas, como a redução de custos para pequenos exportadores, visam garantir que esses importantes atores econômicos possam se beneficiar plenamente das oportunidades oferecidas pelo acordo. O Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Márcio Elias Rosa, destacou o potencial do acordo para criar um dos maiores blocos econômicos do mundo, conectando 720 milhões de pessoas em um mercado de livre comércio.

Para garantir a proteção da indústria nacional, o Executivo também editou um decreto que define os procedimentos para a aplicação de salvaguardas bilaterais, permitindo que o Brasil tome medidas para proteger seus produtores em caso de aumento significativo das importações. Este decreto demonstra o compromisso do governo em equilibrar os benefícios da abertura comercial com a necessidade de proteger os interesses da indústria nacional.

O acordo, portanto, representa um passo importante para o fortalecimento das relações econômicas e políticas entre o Mercosul e a União Europeia, abrindo novas oportunidades para o crescimento e o desenvolvimento de ambos os blocos





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