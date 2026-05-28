Lula articula fim da escala 6x1 no Senado enquanto EUA classificam CV e PCC como terroristas

O presidente Lula busca aprovar o fim da escala de trabalho 6x1 no Senado, enquanto o Departamento de Estado dos EUA designa o Comando Vermelho e o PCC como organizações terroristas globais, aumentando a pressão sobre o crime organizado no Brasil.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está se preparando para articular a aprovação do fim da escala de trabalho 6x1 no Senado . A proposta, que visa estabelecer uma jornada mais humana e equilibrada para os trabalhadores brasileiros, tem sido uma das bandeiras centrais do governo e deve enfrentar forte oposição de setores empresariais.

Lula tem se mobilizado pessoalmente para conquistar os votos necessários entre os senadores, buscando construir uma ampla coalizão que garanta a aprovação da medida. Paralelamente, em um importante desenvolvimento na política de segurança, o Departamento de Estado dos Estados Unidos designou o Comando Vermelho (CV) e o Primeiro Comando da Capital (PCC) como Organizações Terroristas Globais Especialmente Designadas.

A decisão, anunciada em comunicado oficial, classifica as duas principais facções criminosas do Brasil como grupos terroristas, sujeitando-as a sanções severas e ao congelamento de seus ativos financeiros nos EUA. O comunicado ressalta que o CV e o PCC são responsáveis por uma onda de violência no Brasil, comandando milhares de membros e orchestrando ataques brutais contra policiais, autoridades públicas e civis.

Sua influência transnacional se estende por toda a América Latina e alcança os Estados Unidos, alimentando o tráfico de drogas e outras atividades ilícitas. O governo Trump, na época, afirmou que a medida faz parte de uma estratégia mais ampla de proteção da segurança nacional americana, interrompendo o fluxo de recursos para narcoterroristas e mantendo drogas ilícitas longe das comunidades dos EUA.

As designações foram feitas com base na seção 219 da Lei de Imigração e Nacionalidade e na Ordem Executiva 13224, tornando-se efetivas após a publicação no Federal Register. A ação reflete um esforço contínuo para desmantelar cartéis e organizações criminosas que operam na região, reforçando o compromisso dos EUA com a segurança hemisférica.

A notícia surge em um momento de crescente preocupação com o poder das facções brasileiras, que já demonstraram capacidade de desafiar o Estado e promover atos de violência em massa. Ao mesmo tempo, no plano doméstico, Lula intensifica sua agenda legislativa, tentando avançar com reformas trabalhistas que atendam a promessas de campanha.

O fim da escala 6x1, que estabelece um ciclo de seis dias de trabalho seguido por um de descanso, é especialmente relevante para setores como comércio e serviços, onde a jornada prolongada é comum. A articulação no Senado deve envolver negociações com líderes partidários e a oferta de cargos ou emendas parlamentares para garantir os votos.

A iniciativa, embora popular entre os trabalhadores, divide opiniões no Congresso, onde a bancada empresarial argumenta que a mudança pode elevar custos e reduzir competitividade. A cobertura desses dois eventos highlights: a pressão internacional sobre o crime organizado no Brasil e a batalha doméstica por direitos trabalhistas, ilustra a complexidade do cenário político atual, onde questões de segurança pública e justiça social se entrelaçam.

Enquanto isso, o governo federal monitora de perto as reações das facções à sanção americana, avaliando possíveis impactos na violência interna e na cooperação bilateral com os EUA. A junção desses temas em um único fluxo de notícias reforça a percepção de um Brasil em transformação, lutando simultaneamente contra estruturas criminosas arraigadas e por um futuro mais justo para sua força de trabalho





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