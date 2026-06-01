Lula aparece à frente de Flávio Bolsonaro em eventual segundo turno, segundo pesquisa

A pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta segunda-feira, 1º, mostra que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece à frente do senador Flávio Bolsonaro (PL) em um eventual segundo turno da eleição presidencial de 2026.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece à frente do senador Flávio Bolsonaro (PL) em um eventual segundo turno da eleição presidencial de 2026, segundo pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta segunda-feira, 1º.

No confronto direto entre os dois principais nomes testados pelo instituto, Lula registra 45% das intenções de voto, contra 40% de Flávio Bolsonaro. Os votos nulos e brancos somam 8%, enquanto 7% dos entrevistados afirmam não saber ou preferiram não responder. O resultado representa uma mudança em relação ao levantamento anterior do instituto. Em maio, Flávio Bolsonaro aparecia numericamente à frente, com 44%, enquanto Lula registrava 43%.

A série histórica mostra uma inversão no cenário. Em março, Lula tinha 42% das intenções de voto e Flávio Bolsonaro aparecia com 41%. Em maio, o senador avançou para 44%, enquanto o presidente alcançou 43%. Agora, em junho, Lula sobe para 45% e Flávio recua para 40%.

A evolução dos últimos três levantamentos mostra que Lula ganhou três pontos percentuais desde março, enquanto Flávio Bolsonaro perdeu quatro pontos em relação ao pico registrado em maio. O levantamento também simulou outros cenários de segundo turno envolvendo o presidente. Contra Ronaldo Caiado (PSD), Lula registra 43% das intenções de voto, mesmo percentual do governador de Goiás, cenário de empate numérico. Os votos nulos e brancos somam 8%, enquanto 6% dos entrevistados não souberam responder.

Diante de Romeu Zema (Novo), o presidente aparece com 43%, contra 40% do ex-governador mineiro. Pela margem de erro do instituto, os dois estão tecnicamente empatados. Nesse cenário, os votos nulos e brancos alcançam 11%, enquanto 6% afirmam não saber em quem votar. Entre os candidatos de menor intenção de voto no primeiro turno, a vantagem do petista é mais ampla.

Contra Renan Santos (Missão), Lula registra 46%, enquanto o dirigente do MBL alcança 30%. Os votos nulos e brancos somam 12%, mesmo percentual dos indecisos. Já em um eventual segundo turno contra Aécio Neves (PSDB), Lula alcança 47% das intenções de voto, enquanto o tucano registra 23%. Nesse cenário, os votos nulos e brancos chegam a 16%, enquanto 14% não souberam responder.

Lula e Flávio Bolsonaro aparecem empatados como os nomes de maior rejeição entre os entrevistados. Ambos registram 48% de eleitores que afirmam não votar neles de forma alguma. Aldo Rebelo registra 34% de rejeição, seguido por Cabo Daciolo, com 32%, Samara Martins, com 31%, e Rui Costa Pimenta, com 30%. Renan Santos e Hertz Dias aparecem com 28% cada.

Joaquim Barbosa e Edmilson Costa registram 27%, enquanto Augusto Cury soma 24%. O levantamento também perguntou qual candidato representa a chamada terceira via no país. Renan Santos lidera essa percepção com 26%, seguido por Romeu Zema, com 21%, e Ronaldo Caiado, com 8%. Outros 12% afirmam que nenhum dos nomes apresentados representa uma terceira via, enquanto 18% não souberam responder.

A pesquisa Real Time Big Data ouviu 2.000 eleitores em todo o território nacional nos dias 29 e 30 de maio de 2026. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado sob o número BR-05864/2026





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